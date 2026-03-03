W stolicy są ich setki. Potrafią uratować życie

Setki defibrylatorów w Warszawie. Specjalna mapa dostępna w internecie

Warszawa z roku na rok zwiększa liczbę automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Urządzenia montowane są w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, domach seniora, a także na stacjach metra. Jeżdżą również w autobusach, pociągach SKM i radiowozach straży miejskiej. Według danych dostępnych na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, w grudniu ubiegłego roku w stolicy było zgłoszonych 517 takich urządzeń. Mieszkańcy mogą tam również zgłaszać nowe lokalizacje – po weryfikacji trafiają one na ogólnodostępną mapę. Ratusz informuje, że miasto systematycznie doposaża swoje jednostki. W 2025 roku, na wniosek burmistrzów dzielnic, zakupiono dodatkowe 149 defibrylatorów, które trafiły do placówek edukacyjnych, kulturalnych i administracyjnych. Z kolei w ramach projektu „AED-y dla Warszawy”, realizowanego z budżetu obywatelskiego przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, pod koniec ubiegłego roku kupiono 217 nowych urządzeń. Zamontowano je m.in. w metrze, pociągach SKM, autobusach oraz radiowozach Straży Miejskiej.

Tragedia wywołała dyskusję o dostępności defibrylatorów. Zmarł sławny fotograf

Dyskusję o dostępności AED wywołała śmierć fotoreportera Adama Chełstowskiego, który zmarł w poniedziałek wieczorem podczas spotkania Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu Zamkowym. Obecny na miejscu fotograf Jan Wojtek Łaski w mediach społecznościowych wskazał, że problemem w akcji ratunkowej było szybkie znalezienie defibrylatora. Zwrócił uwagę, że w reprezentacyjnym centrum miasta nie było łatwo dostępnego urządzenia, a Zamek Królewski był zamknięty.

Na mapie Warszawa 19115 defibrylator przy Zamku jest oznaczony – znajduje się w wartowni, jednak dostępny jest jedynie w godzinach otwarcia muzeum, od 8.00 do 18.00. Jak poinformowała Paulina Szwed-Piestrzeniewicz z działu promocji Zamku Królewskiego, w całym kompleksie znajduje się siedem AED. Część z nich umieszczono w budynku głównym, w Pałacu pod Blachą, Arkadach Kubickiego oraz budynkach administracyjnych. W poniedziałki muzeum pozostaje zamknięte dla zwiedzających, co ogranicza dostęp do urządzeń. Przedstawicielka Zamku podkreśliła, że instytucja sama zgłosiła swoje defibrylatory do miejskiego systemu, by informować o ich lokalizacji i zasadach dostępności. Pierwsze urządzenie przekazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraz ze szkoleniem, kolejne zakupiono ze środków własnych.

