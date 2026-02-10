Walentynki 2026. Jakie atrakcje czekają na zakochanych w Warszawie?

Walentynki 2026 Warszawa - jakie atrakcje czekają na zakochanych?

Jak już wspomnieliśmy, 14 lutego to w 2026 r. sobota, dlatego też walentynkowych atrakcji można spodziewać się również w piątek i niedzielę. Zakochani będą celebrować swoją miłość nie tylko w zaciszu domowym, ale także na różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach towarzyskich. W ciemno założyć można, że od 13 do 15 lutego prawdziwe oblężenie przejdą kina, teatry czy restauracje.

My postanowiliśmy jednak stworzyć naszą listę eventów, kierując się nieco innym kluczem. Nie skupiliśmy się jedynie na wydarzeniach w najbardziej znanych miejscach na mapie Warszawy. Wybraliśmy za to przede wszystkim atrakcje szykowane w dzielnicach stolicy przez lokalne ośrodki kultury. Ich oferta okazuje się interesująca, a nieco inne podejście do tematu walentynkowej randki może przypaść do gustu zakochanym, którzy już bardzo dobrze znają ofertę największych lokali gastronomicznych czy galerii sztuki.

Zapoznajcie się z naszą listą, obejmującą wydarzenia organizowane 14 lutego oraz przez cały walentynkowy weekend:

Warsztaty linorytu "Byłaś serca ryciem" - MAL Kasprowicza 14 - 13 lutego, godz. 17:00;

- MAL Kasprowicza 14 - 13 lutego, godz. 17:00; Koncert walentynkowy "Z miłości do muzyki" - Dom Kultury Wygoda, Koniecpolska 14 - 13 lutego, godz. 17:30;

- Dom Kultury Wygoda, Koniecpolska 14 - 13 lutego, godz. 17:30; Koncert Katarzyny Żak "Piosenki o miłości" - Dom Kultury Portiernia, Traktorzystów 20 - 13 lutego, godz. 18:00;

- Dom Kultury Portiernia, Traktorzystów 20 - 13 lutego, godz. 18:00; Karnawałowo-walentynkowa potańcówka dla seniorów - DOSiR, Szanajcy 17/19 - 13 lutego, godz. 18:00;

- DOSiR, Szanajcy 17/19 - 13 lutego, godz. 18:00; Koncert "Love Retro" - Dom Kultury SMB Imielin, Amundsena 4 - 13 lutego, godz. 18:30;

- Dom Kultury SMB Imielin, Amundsena 4 - 13 lutego, godz. 18:30; Spektakl "Kwartet dla dwojga" - Centrum Kultury Wilanów, Kolegiacka 3 - 13 lutego, godz. 19:00;

- Centrum Kultury Wilanów, Kolegiacka 3 - 13 lutego, godz. 19:00; Walentynkowy wieczór z klasą i humorem - DOK Ursynów, Kajakowa 12B - 13 lutego, godz. 19:00;

- DOK Ursynów, Kajakowa 12B - 13 lutego, godz. 19:00; Warsztaty walentynkowe "Mozaikowe serca" - Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1 - 14 lutego, godz. 11:00;

- Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1 - 14 lutego, godz. 11:00; Wieczorek towarzyski "Walentynkowy wieczór w rytmie miłości" - Dom Kultury Miś, Zagłoby 17 - 14 lutego, godz. 16:00;

- Dom Kultury Miś, Zagłoby 17 - 14 lutego, godz. 16:00; Walentynkowy koncert "Nie tylko o miłości" - Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1 - 14 lutego, godz. 17:00;

- Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1 - 14 lutego, godz. 17:00; Walentynkowe silent disco na lodzie - lodowisko w Parku Bródnowskim - 14 lutego, godz. 17:30;

- lodowisko w Parku Bródnowskim - 14 lutego, godz. 17:30; Koncert "Muzyczna magia miłości" - Dom Kultury Kolorowa, Sosnkowskiego 16 - 14 lutego, godz. 18:00;

- Dom Kultury Kolorowa, Sosnkowskiego 16 - 14 lutego, godz. 18:00; Operetkowy koncert walentynkowy - Dom Kultury Wygoda, Koniecpolska 14 - 14 lutego, godz. 18:00;

- Dom Kultury Wygoda, Koniecpolska 14 - 14 lutego, godz. 18:00; Walentynkowy koncert "Gainsbourg na nowo" - Teatr Kwadrat, Marszałkowska 138 - 15 lutego, godz. 16:30 i 19:00;

- Teatr Kwadrat, Marszałkowska 138 - 15 lutego, godz. 16:30 i 19:00; Walentynkowy wieczór z Tre Voc i - sala widowiskowa WAT, Kaliskiego 25A - 15 lutego, godz. 17:00;

i - sala widowiskowa WAT, Kaliskiego 25A - 15 lutego, godz. 17:00; Koncert walentynkowy "Poezja Miłości" - Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość, Powojowa 2 - 15 lutego, godz. 18:00.

Uwaga, wstęp na część wydarzeń jest odpłatny i biletowany lub wymaga zapisów! Szczegóły wybranych eventów znajdziecie u organizatorów.

Żyletkowiec, czyli nowy zabytek Warszawy - zobacz zdjęcia:

8

Walentynkowy pokaz dronów na szczecińskiej Arkonce