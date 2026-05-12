Wampiriada na SGH w Warszawie. Krew można oddać do czwartku

Wampiriada na SGH w Warszawie. Studenci zapraszają do oddawania krwi

Wampiriada to cykliczne wydarzenie, które od lat przyciąga osoby chcące bezinteresownie pomóc innym. Choć za organizację odpowiada Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH, krew może oddać każdy zdrowy człowiek, który pojawi się pod uczelnią. Krwiobusy czekają na chętnych codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00. Organizatorzy przygotowali dla dawców drobne upominki, takie jak słodycze czy książki, jednak najważniejszym celem jest walka o każdą kroplę płynu, którego nie da się wyprodukować w laboratorium.

To jest akcja, w której honorowo oddajemy krew. Jest to akcja honorowego krwiodarstwa. My ją organizujemy dla wszystkich, ale organizują ją studenci. [...] W Polsce jest bardzo duże, tak naprawdę na świecie, nawet nie w Polsce, jest bardzo duże zapotrzebowanie na krew. Nas, gdy jesteśmy zdrowi i młodzi nic to nie kosztuje, to jest tylko dobre nawodnienie, wyspanie się przed takim zabiegiem, żebyśmy po prostu sami sobie też krzywdy nie zrobili. [...] Ta krew naprawdę ratuje życie innym ludziom i to jest chyba najważniejsze w tej akcji – powiedział Michał Kudela, przewodniczący NZS SGH.

Warto pamiętać, że zostanie honorowym dawcą wiąże się z wieloma korzyściami. Oprócz satysfakcji z pomocy innym, krwiodawcy w Warszawie i wielu innych miastach mogą liczyć na darmową komunikację miejską oraz ulgi podatkowe. Aby uniknąć stania w długich kolejkach, studenci uruchomili zapisy przez internet. Osoby, które nie zdążą się zarejestrować, mają największą szansę na szybkie oddanie krwi po godzinie 13:00, kiedy ruch zazwyczaj się zmniejsza.

Jak przygotować się do oddania krwi? Najważniejsze zasady przed wizytą

Odpowiednie przygotowanie organizmu jest kluczowe, aby proces pobierania krwi przebiegł sprawnie i bezpiecznie. Najważniejszą zasadą jest to, że nie wolno przychodzić na czczo. Lekarze podkreślają, że brak posiłku to prosta droga do omdlenia lub nudności na fotelu. Śniadanie powinno być lekkie, ale sycące, zjedzone około 2 godziny przed wizytą w krwiobusie. Bardzo ważne jest też nawodnienie – w dniu poprzedzającym donację oraz rano przed zabiegiem należy wypić łącznie około 1-2 litrów wody.

Pytamy o śniadanie, które powinno być tak 2 godziny przed donacją, żeby nie było tuż przed, bo zdarza się, że dawcom się robi niedobrze w czasie, zdarzają się nudności, zdarzają się nawet wymioty, więc to nie może być tak, że mam ochotę oddać krew, więc pójdę i za pół godziny chcę już być na fotelu. Więc musimy się do tego przygotować, musimy to zaplanować. Na czczo nie ma opcji. Jeżeli ktoś nie je śniadań, to nie tym razem – wyjaśniła lekarka Agnieszka Grzyb z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Oprócz jedzenia i picia, ogromne znaczenie ma odpoczynek. Dawca powinien być wyspany (minimum 8 godzin snu), a w dniu oddawania krwi i dzień wcześniej warto zrezygnować z intensywnego treningu. Posiłki nie mogą być tłuste, ponieważ zbyt duża ilość tłuszczu we krwi sprawia, że osocze staje się mętne i nie nadaje się do wykorzystania dla pacjentów.

Kto nie może oddać krwi? Tatuaż i podróże to częste przeszkody

Zanim usiądziesz na fotelu, musisz przejść krótkie badanie i wypełnić ankietę. Lekarze sprawdzają przede wszystkim poziom hemoglobiny – u kobiet musi on wynosić minimum 12,5, a u mężczyzn 13,5. Istnieje też szereg sytuacji, które czasowo wykluczają z oddawania krwi. Najpopularniejszą z nich jest zrobienie tatuażu lub kolczyka, co oznacza konieczność odczekania 4 miesięcy. Podobne ograniczenia dotyczą osób, które niedawno wróciły z zagranicznych podróży do krajów, gdzie występują niebezpieczne wirusy.

Pytamy o zabiegi takie jak tatuaże, kolczyki, ponieważ to dyskwalifikuje na 4 miesiące, co czasami dla osób, które nie znają tej informacji, bywa zaskakujące. Pytamy o podróże, pytamy o miejsca wyjazdów za granicę. Europa na szczęście na ten moment jest dość bezpieczna, natomiast w okresach letnich, gdzie wówczas osoby częściej podróżują, zdarza się, że ten wirus zachodniego Nilu występuje w wielu krajach i wówczas musimy sprawdzać na bieżąco zalecenia – tłumaczyła Agnieszka Grzyb.

Przyjmowanie niektórych leków również może być przeszkodą, choć nie zawsze. Osoby leczące się na niedoczynność tarczycy czy insulinooporność często mogą oddawać krew, pod warunkiem, że mają przy sobie aktualne zaświadczenie od specjalisty potwierdzające, że ich stan jest stabilny, a wyniki badań mieszczą się w normie. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez lekarza na miejscu, który dba o to, by oddanie krwi było bezpieczne zarówno dla dawcy, jak i dla przyszłego biorcy.