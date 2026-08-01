Zatrzymane miasto. Godzina "W" w Warszawie

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 1 sierpnia cała Polska oddała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego z 1944 roku. W 82. rocznicę wybuchu walk, równo o 17:00, w wielu polskich miastach usłyszeliśmy wycie syren alarmowych. Mieszkańcy stolicy oraz turyści przystanęli na chodnikach, a samochody zatrzymały się na jezdniach, by w ten sposób przypomnieć o tragicznych losach miasta. Główne zgromadzenie miało miejsce na Rondzie Dmowskiego, gdzie uczestnicy rozpalili race, tworząc charakterystyczny dym w narodowych barwach.

Przemarsz przez stolicę i podniebny symbol Polski Walczącej

Krótko po syrenach, z Ronda Dmowskiego wystartował Marsz Powstania Warszawskiego. Trasa przemarszu prowadzi głównymi arteriami miasta, mijając Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, by ostatecznie dotrzeć na Plac Krasińskich. W pochodzie biorą udział tysiące osób z narodowymi flagami i emblematami, a także liczna grupa motocyklistów, wśród obecnych są m.in. Robert Bąkiewicz czy Janusz Kowalski. Niezwykłym widowiskiem przygotowanym na tę okazję jest utworzenie znaku Polski Walczącej ze smug dymu przez maszyny Aeroklubu Warszawskiego przelatujące nad centrum miasta.

Znaczenie Godziny "W". Krótka historia Powstania Warszawskiego

Litera "W" stanowiła tajny sygnał wyznaczający start zbrojnego oporu, który rozpoczął się dokładnie 1 sierpnia 1944 roku o 17:00. Powstańcy pod wodzą Armii Krajowej chcieli samodzielnie uwolnić miasto z rąk Niemców przed nadejściem wojsk radzieckich. Walki trwały 63 dni i zakończyły się bolesną porażką i kapitulacją sił polskich. W wyniku tego zbrojnego zrywu śmierć poniosło około 200 tysięcy cywilów, a ogromne zniszczenia struktury miasta na stałe wpłynęły na jego powojenny wygląd.

Muzyczny hołd. Koncert (nie)ZAKAZANYCH PIOSENEK na placu Piłsudskiego

Uroczystości potrwają do późnych godzin. Tradycyjnie, na placu Piłsudskiego zorganizowany zostanie wieczorny koncert zatytułowany „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”. To już dwudzieste tego typu spotkanie, podczas którego mieszkańcy wspólnie odśpiewają popularne utwory z czasów okupacji.