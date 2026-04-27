Ważna zmiana dla podróżnych. Linia warszawskiego metra będzie jeździła krótszą trasą

Krótsza linia metra M2 - maj 2026

Warszawski Transport Publiczny poinformował o ważnej zmianie dla podróżujących. W czasie trwania tegorocznej majówki pociągi drugiej linii metra będą kursowały na skróconej trasie – między stacjami Bródno a Księcia Janusza.

Zmiana będzie obowiązywała trzy dni - od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja. W tym czasie poza skróceniem trasy podziemnej kolejki nieczynne będą również stacje Ulrychów i Bemowo.

Dla pasażerów uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2 kursująca między stacją Księcia Janusza a pętlą Osiedle Górczewska.

Przy stacji Księcia Janusza do autobusu w stronę Bemowa będzie można wsiąść na przystanku Metro Księcia Janusza 02; natomiast na Bemowie, w kierunku stacji Księcia Janusza autobusy zatrzymają się na przystanku Metro Bemowo 01. Rozkłady jazdy linii ZM2 i 523 będą ze sobą skoordynowane, tak aby na wspólnym odcinku ich tras autobusy pojawiały się na przystankach na przemian.

Dlaczego trasa M2 będzie skrócona?

Jak tłumaczy przewoźnik, zamknięcie odcinka linii M2 związane jest z pracami technicznymi dotyczącymi połączenia stacji Bemowo z nowo wybudowaną stacją Lazurowa oraz rozbudową infrastruktury technicznej na tym odcinku.

W trakcie trzydniowej przerwy w kursowaniu metra: