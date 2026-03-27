Wielka akcja na drogach Mazowsza. Przeprowadzili 33 tys. kontroli w jeden dzień

Zmasowane kontrole drogowe na Mazowszu (25.03.2026)

Zespół prasowy radomskiej Komendy Wojewódzkiej Policji przekazał szczegóły środowej akcji. Do działań skierowano łącznie 579 mundurowych reprezentujących piony prewencji i ruchu drogowego. Zmasowane kontrole pozwoliły na przebadanie trzeźwości aż 33 078 osób, które zatrzymywano w licznych punktach na mapie regionu.

Wyniki masowych badań po raz kolejny obnażyły brak odpowiedzialności części zmotoryzowanych. Funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 34 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu, a 22 kierującym od razu zatrzymano prawa jazdy. Patrole drogowe zatrzymały również osobę będącą pod wpływem narkotyków oraz ujawniły ośmiu kierowców łamiących aktywne zakazy sądowe.

- Policjanci podkreślają, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można było uniknąć. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, a nietrzeźwi kierujący są częstą przyczyną wypadków o najcięższych skutkach - zaznaczyli sami mundurowi, apelując do kierowców o zachowanie odpowiedzialności oraz zdrowego rozsądku również już przed rozpoczęciem jazdy.

Mundurowi zapowiadają kolejne uderzenie w nietrzeźwych kierowców

Funkcjonariusze nie zamierzają na tym poprzestać i zapowiadają podjęcie kolejnych kroków wymierzonych w nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych. Działania "Trzeźwość-Lokalnie" zostaną wznowione w piątek 27 marca, kiedy to na drogach regionu ponownie zaroi się od radiowozów. Głównym celem akcji pozostaje bezwzględne eliminowanie z ruchu drogowego każdego, kto zdecyduje się na jazdę pod wpływem.

