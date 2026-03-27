Wielka akcja na drogach Mazowsza. Przeprowadzili 33 tys. kontroli w jeden dzień

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-27 8:25

W środę, 25 marca mundurowi z mazowieckiego garnizonu zorganizowali szeroko zakrojone działania "Trzeźwość-Lokalnie". Zaledwie kilka godzin wystarczyło, aby skontrolowano ponad 33 tysiące kierowców przemierzających trasy w regionie. Regularne apele i widmo surowych kar wciąż jednak nie odstraszają wszystkich przed jazdą na podwójnym gazie.

Zmasowane kontrole drogowe na Mazowszu (25.03.2026)

Zespół prasowy radomskiej Komendy Wojewódzkiej Policji przekazał szczegóły środowej akcji. Do działań skierowano łącznie 579 mundurowych reprezentujących piony prewencji i ruchu drogowego. Zmasowane kontrole pozwoliły na przebadanie trzeźwości aż 33 078 osób, które zatrzymywano w licznych punktach na mapie regionu. 

Wyniki masowych badań po raz kolejny obnażyły brak odpowiedzialności części zmotoryzowanych. Funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 34 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu, a 22 kierującym od razu zatrzymano prawa jazdy. Patrole drogowe zatrzymały również osobę będącą pod wpływem narkotyków oraz ujawniły ośmiu kierowców łamiących aktywne zakazy sądowe.

- Policjanci podkreślają, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można było uniknąć. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, a nietrzeźwi kierujący są częstą przyczyną wypadków o najcięższych skutkach - zaznaczyli sami mundurowi, apelując do kierowców o zachowanie odpowiedzialności oraz zdrowego rozsądku również już przed rozpoczęciem jazdy. 

Mundurowi zapowiadają kolejne uderzenie w nietrzeźwych kierowców

Funkcjonariusze nie zamierzają na tym poprzestać i zapowiadają podjęcie kolejnych kroków wymierzonych w nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych. Działania "Trzeźwość-Lokalnie" zostaną wznowione w piątek 27 marca, kiedy to na drogach regionu ponownie zaroi się od radiowozów. Głównym celem akcji pozostaje bezwzględne eliminowanie z ruchu drogowego każdego, kto zdecyduje się na jazdę pod wpływem.  

Policyjna akcja "Trzeźwość‑Lokalnie" na Mazowszu (25.03.2026) - zobacz zdjęcia:

Policyjna akcja Trzeźwość‑Lokalnie na Mazowszu (25.03.2026)
