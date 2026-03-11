Wielka akcja policji. W dwa dni sprawdzili 26 tys. osób

Blisko 26 tys. kontroli w dwa dni

W niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 marca w godz. 7:00-11:00 funkcjonariusze garnizonu stołecznego, pełniący służbę w Warszawie oraz sąsiednich powiatach, prowadzili działania "Trzeźwy poranek". W ramach akcji mundurowi skontrolowali łącznie aż 25924 kierujących. Podróż części z nich zakończyła się właśnie podczas sprawdzenia.

Jak się bowiem okazało, 49 skontrolowanych osób znajdowało się pod wpływem alkoholu, a jedna - pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. To jednak nie wszystko - 11 kierowców nie miało uprawnień wymaganych do tego, by móc wsiąść za kółko. Jak poinformował mł. asp. Paweł Chmura, cała akcja zakończyła się nałożeniem na łamiących przepisy 63 mandatów na łączną kwotę 46050 zł.

Policja ostrzega

- Nietrzeźwi kierujący stanowią bardzo poważne zagrożenie na drodze zarówno dla siebie samych, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie znacznie obniża zdolność kierowcy do szybkiej reakcji, osłabia koncentrację oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze, co prowadzi do kolizji i wypadków, w tym nierzadko ze skutkiem śmiertelnym - podkreślił funkcjonariusz.

Warto przypomnieć, że podobne akcje są oczywiście prowadzone przez mundurowych cyklicznie. Policjanci garnizonu stołecznego zorganizowali działania "Trzeźwy poranek" chociażby w zeszłoroczną noc andrzejkową oraz o poranku. Wtedy skontrolowali 13 tys. kierujących. Jak się okazało, 32 osoby znajdowały się wtedy pod wpływem alkoholu, a dwie - pod wpływem narkotyków, do tego siedem nie posiadało uprawnień. Cała akcja zakończyła się 43 mandatami na łączna kwotę blisko 10 tys. zł i 19 wnioskami o ukaranie do sądu.

