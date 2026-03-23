Wielka obława na taksówki na aplikacje. 18 osób zatrzymanych

Intensywne kontrole i zatrzymania w stolicy

W ciągu zaledwie kilku godzin, w piątkowy wieczór i noc, z 20 na 21 marca, funkcjonariusze Policji na terenie garnizonu stołecznego dokonali 1190 kontroli pojazdów. Znaczną część skontrolowanych kierowców stanowili obcokrajowcy – aż 952 kierujących. Działania te miały na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego osób i pojazdów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, policjanci zatrzymali 38 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów. Dodatkowo, 16 kierujących straciło prawo jazdy. Te statystyki jasno pokazują skalę problemu i potrzebę regularnych kontroli w sektorze przewozu osób.

Niepokojące odkrycia: nielegalny pobyt i przestępstwa

Podczas akcji ujawniono również szereg poważniejszych naruszeń. Wśród zatrzymanych znalazło się 9 kierujących, którzy przebywali na terenie Polski nielegalnie. Byli to obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu oraz Kolumbii.

Co więcej, policjanci zatrzymali:

2 osoby poszukiwane w systemie SIS (System Informacyjny Schengen),

2 osoby posługujące się podrobionymi dokumentami,

2 osoby posiadające środki odurzające,

1 osobę będącą pod wpływem alkoholu.

Łącznie funkcjonariusze odnotowali 285 wykroczeń z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 13 wykroczeń w transporcie drogowym. Te liczby świadczą o szerokim spektrum nieprawidłowości, z jakimi boryka się branża przewozowa.

W akcji "Bezpieczne przewozy" wzięli udział funkcjonariusze z różnych jednostek Policji, w tym Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Oddziału Prewencji Policji, a także komend rejonowych i powiatowych i komisariatów specjalistycznych Policji. Dodatkowo w działania zaangażowane były inne służby tj. funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej.

Zobacz zdjęcie z przebiegu policyjnej nocnej akcji w stolicy:

