Wielka radość w warszawskim ZOO! Urodziły się słodkie irbisy śnieżne

Irbisy w Warszawie. Śnieżne pantery urodziły się w lipcu

Trzy śnieżne pantery przyszły na świat w połowie lipca. Samica o imieniu Suri w pierwszych dobach po porodzie wymagała absolutnej ciszy i odosobnienia, a załoga stołecznego ogrodu robiła wszystko, by stworzyć jej optymalne otoczenie. Dzięki kamerom w wybiegu wiedziano, że noworodki wykazują dużą aktywność i chętnie ssą mleko. Świeżo upieczona matka spędzała w kryjówce praktycznie cały czas.

Po upływie początkowego, krytycznego okresu, weterynarze mogli skontrolować stan nowonarodzonych zwierząt. Przeprowadzono ważenie oraz rozpoznano płeć kotów. Wyniki oględzin pokazały, że cały miot cieszy się świetnym zdrowiem i nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Wśród irbisów znalazły się dwie dziewczynki i jeden chłopiec.

Nowi mieszkańcy stołecznego ogrodu zoologicznego. Wybrano imiona

Nowi mieszkańcy otrzymali już swoje imiona. Zgodnie z tradycją, wszystkie zaczynają się od litery „S”. Pierwsze z nich to Saathi, co w hindi tłumaczy się jako przyjaciel bądź towarzysz. Drugie imię to Shapur, oznaczające w języku perskim dziedzica tronu albo królewskiego potomka. Trzecia samiczka nazywa się Shisha, co nawiązuje do nazwy tybetańskiego szczytu górskiego, Shisha Pangma w Himalajach.

Zwierzęta znacznie urosły i nie są już drobnymi, lekkimi puszkami z pierwszych tygodni życia. Każde z rodzeństwa osiągnęło masę przekraczającą 4 kilogramy. Młode stają się coraz bardziej zwinne i z entuzjazmem badają świat wokół siebie. Spędzają czas na psotach, wspólnych przepychankach, badaniu nieznanych kątów oraz próbach wspinaczki. Ich zabawy angażują także matkę. Samica Suri wykazuje się dużą dozą opiekuńczości i łagodności, chociaż małe drapieżniki potrafią być uciążliwe. Po upływie około czterech tygodni od narodzin irbisy zaczęły kosztować pokarmu mięsnego, lecz wciąż korzystają z pokarmu matki.

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Kiedy zobaczymy małe irbisy na żywo?

Na pierwsze kroki małych kotów na zewnętrznym terenie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Przed młodymi stoi jeszcze zaplanowane szczepienie, stąd konieczność przebywania na zapleczu hodowlanym. Obsługa ZOO apeluje do gości o wyrozumiałość i danie zwierzętom jeszcze trochę czasu na aklimatyzację.