Wiozła dziecko bez fotelika, nie miała uprawnień. Badanie trzeźwości tylko pogorszyło sprawę

Jak poinformował oficer prasowy KPP w Gostyninie mł. asp. Paweł Klimek, do opisywanej kontroli doszło w środę, 18 lutego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego poddali wtedy 37-letnią mieszkankę powiatu gostynińskiego badaniu stanu trzeźwości. Jak się okazało, kobieta miała w organizmie prawie pół promila alkoholu. Nie był to jednak jej jedyny problem.

W aucie znajdowało się 6-letnie dziecko, które nie miało zapewnionego wymaganego fotelika. Szybko ustalono też, że 37-latka nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, a jej samochód nie przeszedł aktualnych badań technicznych. Kontrola zakończyła się więc zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Jaka kara może czekać kierującą?

- Za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka bez wymaganego fotelika oraz brak aktualnych badań technicznych policjanci nałożyli na 37-latkę mandaty karne na łączną kwotę 900 zł oraz 10 punktów karnych. Kobieta odpowie przed sądem za wykroczenia - kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu - wyliczył mł. asp. Klimek.

Jak dodał, wejście za kierownicę w stanie po użyciu może się skończyć karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat. Zakaz prowadzenia, ale także kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1,5 tys. zł grożą natomiast za kierowanie bez uprawnień.

To jednak nie wszystko, gdyż zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariusza "o sytuacji związanej z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo zostanie powiadomiony sąd rodzinny". - Gostynińscy policjanci przypominają, że każda nieodpowiedzialna decyzja za kierownicą może doprowadzić do tragedii - podkreślił.

