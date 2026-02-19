World Flower Show powraca do Warszawy - jeszcze większe, piękniejsze i bardziej zmysłowe niż kiedykolwiek!

2026-02-19 14:25

Po spektakularnym sukcesie poprzednich edycji, World Flower Show wraca do stolicy w zupełnie nowej odsłonie - bardziej rozbudowanej, intensywnej i zjawiskowej. Tylko przez jeden weekend - od 28 lutego do 1 marca 2026 roku - EXPO XXI w Warszawie zamieni się w najpiękniejszy ogród świata, utkany z ponad 100 tys. żywych roślin. To będzie święto zmysłów, natury i kreatywności, którego nie można przegapić.

World Flower Show w Warszawie 

Wyobraź sobie miejsce, które pachnie intensywniej niż jakikolwiek ogród. Alejki, które prowadzą przez krainy pełne zapachu, koloru i form tak niezwykłych, że aż trudno uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. World Flower Show to coś znacznie więcej niż wystawa. W ciągu zaledwie kilku kroków możesz przenieść się z dżungli w strefę bonsai, z kosmicznego ogrodu do kwiatowego wodospadu. To wielowymiarowe doświadczenie, które łączy sztukę, edukację i emocje.

Na 2026 rok organizatorzy przygotowali aż pięć tematycznych światów, z których każdy opowiada inną historię. To niepowtarzalna okazja, by doświadczyć piękna natury w formie, jakiej jeszcze nie widziałeś.

Ten weekendowy event to nie tylko spotkania z roślinami, to również:

  • atrakcje towarzyszące,
  • warsztaty, prelekcje i pokazy
  • strefa dydaktyczna
  • i wiele innych niespodzianek, które sprawią, że ten czas będzie niezapomniany dla całych rodzin!

Festiwal Kwiatów – Kwiatowa Dżungla

Tu natura nie zna granic. Ogromne instalacje florystyczne, kwiatowy wodospad, żywy tunel i pachnące rzeźby, które dosłownie otulają zwiedzających. Bajkowa przestrzeń zaprojektowana przez najlepszych florystów - idealna do zdjęć i zachwytu.

Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów

Ekskluzywna strefa pełna egzotyki. Zobacz orchidee w kolorach, o których istnieniu nie miałeś pojęcia, poznaj formy geometrycznych sukulentów i zachwyć się ponad stuletnimi bonsai - żywymi dziełami sztuki, które przybyły tu z najodleglejszych zakątków globu.

Potworne Cuda - Wystawa Roślin Mięsożernych

Nie wszystko, co zielone, jest łagodne. Tu odkryjesz fascynujący świat roślin drapieżnych - od muchołówek i rosiczek, po dzbaneczniki i kapturnice zdolne strawić małe zwierzęta. Pokazy karmienia na żywo to hit, który elektryzuje i dorosłych, i dzieci!

GardenFest – Wielkie Święto Ogrodów

Miejsce, gdzie wiedza spotyka praktykę. Najnowsze trendy ogrodnicze, ekologiczne rozwiązania, porady ekspertów i tysiące inspiracji do stworzenia własnej zielonej przestrzeni - od parapetu po ogród marzeń.

PLANTPORN – Targi Roślin Domowych i Kolekcjonerskich

Raj dla roślinoholików w ekstremalnie atrakcyjnych cenach - rzadkie odmiany, rośliny kolekcjonerskie, bestsellery i egzotyczne nowości w jednym miejscu. To idealna okazja, by uzupełnić swoją dżunglę o coś naprawdę wyjątkowego i zasięgnąć porady u najlepszych znawców branży.

Dlaczego warto odwiedzić to wydarzenie?

  1. Doświadczysz prawdziwej magii natury - ogromna przestrzeń pełna zmysłowych zapachów, oszałamiających kolorów i organicznych kształtów.
  2. Zdobędziesz praktyczną wiedzę - codzienne warsztaty, prelekcje i pokazy na żywo prowadzone przez mistrzów ogrodnictwa i florystyki.
  3. Stworzysz niezapomniane wspomnienia - specjalne strefy fotograficzne zaprojektowane z myślą o perfekcyjnych ujęciach.
  4. Spędzisz wyjątkowy dzień z bliskimi - wydarzenie zaprojektowane dla każdego: rodzin, pasjonatów, początkujących i profesjonalistów.

World Flower Show to nie tylko wystawa - to opowieść, która ożywa na Twoich oczach.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  • Data: 28 lutego – 1 marca 2026
  • Miejsce: EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
  • Bilety kupisz na tej stronie
  • Dzieci do 3. roku życia - wstęp darmowy
  • Przestrzeń przyjazna rodzinom i dostosowana do wózków

Jeden bilet

Jeden bilet to wejście na wszystkie wyżej wymienione wydarzenia, które zachwycają miłośników roślin z każdej grupy wiekowej. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, miłośnikiem roślin domowych, czy po prostu szukasz inspiracji, znajdziesz tu coś dla siebie. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi lub sam i pozwól, by natura Cię oczarowała.

Po więcej informacji odwiedź: www.worldflowershow.pl

