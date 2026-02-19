World Flower Show powraca do Warszawy - jeszcze większe, piękniejsze i bardziej zmysłowe niż kiedykolwiek!

World Flower Show w Warszawie
Wyobraź sobie miejsce, które pachnie intensywniej niż jakikolwiek ogród. Alejki, które prowadzą przez krainy pełne zapachu, koloru i form tak niezwykłych, że aż trudno uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. World Flower Show to coś znacznie więcej niż wystawa. W ciągu zaledwie kilku kroków możesz przenieść się z dżungli w strefę bonsai, z kosmicznego ogrodu do kwiatowego wodospadu. To wielowymiarowe doświadczenie, które łączy sztukę, edukację i emocje.
Na 2026 rok organizatorzy przygotowali aż pięć tematycznych światów, z których każdy opowiada inną historię. To niepowtarzalna okazja, by doświadczyć piękna natury w formie, jakiej jeszcze nie widziałeś.
Ten weekendowy event to nie tylko spotkania z roślinami, to również:
- atrakcje towarzyszące,
- warsztaty, prelekcje i pokazy
- strefa dydaktyczna
- i wiele innych niespodzianek, które sprawią, że ten czas będzie niezapomniany dla całych rodzin!
Festiwal Kwiatów – Kwiatowa Dżungla
Tu natura nie zna granic. Ogromne instalacje florystyczne, kwiatowy wodospad, żywy tunel i pachnące rzeźby, które dosłownie otulają zwiedzających. Bajkowa przestrzeń zaprojektowana przez najlepszych florystów - idealna do zdjęć i zachwytu.
Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów
Ekskluzywna strefa pełna egzotyki. Zobacz orchidee w kolorach, o których istnieniu nie miałeś pojęcia, poznaj formy geometrycznych sukulentów i zachwyć się ponad stuletnimi bonsai - żywymi dziełami sztuki, które przybyły tu z najodleglejszych zakątków globu.
Potworne Cuda - Wystawa Roślin Mięsożernych
Nie wszystko, co zielone, jest łagodne. Tu odkryjesz fascynujący świat roślin drapieżnych - od muchołówek i rosiczek, po dzbaneczniki i kapturnice zdolne strawić małe zwierzęta. Pokazy karmienia na żywo to hit, który elektryzuje i dorosłych, i dzieci!
GardenFest – Wielkie Święto Ogrodów
Miejsce, gdzie wiedza spotyka praktykę. Najnowsze trendy ogrodnicze, ekologiczne rozwiązania, porady ekspertów i tysiące inspiracji do stworzenia własnej zielonej przestrzeni - od parapetu po ogród marzeń.
PLANTPORN – Targi Roślin Domowych i Kolekcjonerskich
Raj dla roślinoholików w ekstremalnie atrakcyjnych cenach - rzadkie odmiany, rośliny kolekcjonerskie, bestsellery i egzotyczne nowości w jednym miejscu. To idealna okazja, by uzupełnić swoją dżunglę o coś naprawdę wyjątkowego i zasięgnąć porady u najlepszych znawców branży.
Dlaczego warto odwiedzić to wydarzenie?
- Doświadczysz prawdziwej magii natury - ogromna przestrzeń pełna zmysłowych zapachów, oszałamiających kolorów i organicznych kształtów.
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę - codzienne warsztaty, prelekcje i pokazy na żywo prowadzone przez mistrzów ogrodnictwa i florystyki.
- Stworzysz niezapomniane wspomnienia - specjalne strefy fotograficzne zaprojektowane z myślą o perfekcyjnych ujęciach.
- Spędzisz wyjątkowy dzień z bliskimi - wydarzenie zaprojektowane dla każdego: rodzin, pasjonatów, początkujących i profesjonalistów.
World Flower Show to nie tylko wystawa - to opowieść, która ożywa na Twoich oczach.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- Data: 28 lutego – 1 marca 2026
- Miejsce: EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
- Bilety kupisz na tej stronie
- Dzieci do 3. roku życia - wstęp darmowy
- Przestrzeń przyjazna rodzinom i dostosowana do wózków
Jeden bilet
Jeden bilet to wejście na wszystkie wyżej wymienione wydarzenia, które zachwycają miłośników roślin z każdej grupy wiekowej. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, miłośnikiem roślin domowych, czy po prostu szukasz inspiracji, znajdziesz tu coś dla siebie. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi lub sam i pozwól, by natura Cię oczarowała.
Po więcej informacji odwiedź: www.worldflowershow.pl