World Flower Show powraca do Warszawy - jeszcze większe, piękniejsze i bardziej zmysłowe niż kiedykolwiek!

World Flower Show w Warszawie

Wyobraź sobie miejsce, które pachnie intensywniej niż jakikolwiek ogród. Alejki, które prowadzą przez krainy pełne zapachu, koloru i form tak niezwykłych, że aż trudno uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. World Flower Show to coś znacznie więcej niż wystawa. W ciągu zaledwie kilku kroków możesz przenieść się z dżungli w strefę bonsai, z kosmicznego ogrodu do kwiatowego wodospadu. To wielowymiarowe doświadczenie, które łączy sztukę, edukację i emocje.

Na 2026 rok organizatorzy przygotowali aż pięć tematycznych światów, z których każdy opowiada inną historię. To niepowtarzalna okazja, by doświadczyć piękna natury w formie, jakiej jeszcze nie widziałeś.

Ten weekendowy event to nie tylko spotkania z roślinami, to również:

atrakcje towarzyszące,

warsztaty, prelekcje i pokazy

strefa dydaktyczna

i wiele innych niespodzianek, które sprawią, że ten czas będzie niezapomniany dla całych rodzin!

Festiwal Kwiatów – Kwiatowa Dżungla

Tu natura nie zna granic. Ogromne instalacje florystyczne, kwiatowy wodospad, żywy tunel i pachnące rzeźby, które dosłownie otulają zwiedzających. Bajkowa przestrzeń zaprojektowana przez najlepszych florystów - idealna do zdjęć i zachwytu.

Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów

Ekskluzywna strefa pełna egzotyki. Zobacz orchidee w kolorach, o których istnieniu nie miałeś pojęcia, poznaj formy geometrycznych sukulentów i zachwyć się ponad stuletnimi bonsai - żywymi dziełami sztuki, które przybyły tu z najodleglejszych zakątków globu.

Potworne Cuda - Wystawa Roślin Mięsożernych

Nie wszystko, co zielone, jest łagodne. Tu odkryjesz fascynujący świat roślin drapieżnych - od muchołówek i rosiczek, po dzbaneczniki i kapturnice zdolne strawić małe zwierzęta. Pokazy karmienia na żywo to hit, który elektryzuje i dorosłych, i dzieci!

GardenFest – Wielkie Święto Ogrodów

Miejsce, gdzie wiedza spotyka praktykę. Najnowsze trendy ogrodnicze, ekologiczne rozwiązania, porady ekspertów i tysiące inspiracji do stworzenia własnej zielonej przestrzeni - od parapetu po ogród marzeń.

PLANTPORN – Targi Roślin Domowych i Kolekcjonerskich

Raj dla roślinoholików w ekstremalnie atrakcyjnych cenach - rzadkie odmiany, rośliny kolekcjonerskie, bestsellery i egzotyczne nowości w jednym miejscu. To idealna okazja, by uzupełnić swoją dżunglę o coś naprawdę wyjątkowego i zasięgnąć porady u najlepszych znawców branży.

Dlaczego warto odwiedzić to wydarzenie?

Doświadczysz prawdziwej magii natury - ogromna przestrzeń pełna zmysłowych zapachów, oszałamiających kolorów i organicznych kształtów. Zdobędziesz praktyczną wiedzę - codzienne warsztaty, prelekcje i pokazy na żywo prowadzone przez mistrzów ogrodnictwa i florystyki. Stworzysz niezapomniane wspomnienia - specjalne strefy fotograficzne zaprojektowane z myślą o perfekcyjnych ujęciach. Spędzisz wyjątkowy dzień z bliskimi - wydarzenie zaprojektowane dla każdego: rodzin, pasjonatów, początkujących i profesjonalistów.

World Flower Show to nie tylko wystawa - to opowieść, która ożywa na Twoich oczach.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Data: 28 lutego – 1 marca 2026

Miejsce: EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Bilety kupisz na tej stronie

Dzieci do 3. roku życia - wstęp darmowy

Przestrzeń przyjazna rodzinom i dostosowana do wózków

Jeden bilet

Jeden bilet to wejście na wszystkie wyżej wymienione wydarzenia, które zachwycają miłośników roślin z każdej grupy wiekowej. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, miłośnikiem roślin domowych, czy po prostu szukasz inspiracji, znajdziesz tu coś dla siebie. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi lub sam i pozwól, by natura Cię oczarowała.

Po więcej informacji odwiedź: www.worldflowershow.pl