Wpadł na pomysł, jak przeprosić ukochaną. Skończyło się włamaniem do... kwiatomatu

Po kłótni z ukochaną... włamanie do kwiatomatu

Jak wspomnieliśmy, cała sprawa sięga początku tego tygodnia. Według ustaleń mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach sprawca wybrał się do kwiatomatu nocą, gdy w okolicy zrobiło się pusto i brakowało ewentualnych świadków. Za cel miał postawić sobie zdobycie kwiatów dla partnerki, z którą się pokłócił i którą chciał przeprosić.

"Romantyczny zamiar nie usprawiedliwia jednak popełnionego przestępstwa. Policjanci m.in. przeanalizowali zapis monitoringu, a dzięki prowadzonym działaniom operacyjnym, ustalili tożsamość mężczyzny, który włamał się do kwiatomatu" - poinformowali sami funkcjonariusze.

Czytaj również: Myślał, że ukrył się świetnie przed policją. Zapomniał o własnych nogach!

Mężczyzna usłyszał zarzut, jego sprawą zajmie się sąd

Jak dodali, zatrzymany 23-latek to mieszkaniec powiatu białobrzeskiego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, teraz sprawa trafi do sądu. Za wspominany czyn grozi nawet od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Zgodnie z Kodeksem karnym, w wypadku mniejszej wagi sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

"Historia ta pokazuje, że choć kwiaty potrafią złagodzić niejeden konflikt, to jednak te skradzione mogą przynieść więcej problemów niż pożytku. Zamiast punktów za romantyzm, mężczyzna zdobył zarzuty karne" - podsumowali policjanci.

Czytaj również: Poszukiwany bawił się z policją w chowanego. Zgasił światło i stanął za firanką

15-latka udawała policjantkę. Cztery osoby zatrzymane w sprawie - zobacz zdjęcia:

3

Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł