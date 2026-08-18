Woda w rzekach gwałtownie rośnie. IMGW wydaje alerty dla pięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował kolejne komunikaty hydrologiczne dla mieszkańców wschodnich i centralnych regionów kraju. Alerty pierwszego stopnia dotyczą w tym momencie pięciu polskich województw. We wschodniej części Polski te najnowsze ostrzeżenia zachowają ważność najpóźniej do godziny 14:00.

Groźne wezbrania rzek. Ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW

Na opublikowanej mapie z komunikatami widać wyraźnie, że zagrożenie stopnia pierwszego obowiązuje częściowo lub na całym obszarze poszczególnych regionów. Najpoważniejszych problemów można spodziewać się przede wszystkim w:

Województwie podlaskim, gdzie alert dotyczy prawie całego terytorium, z uwzględnieniem Białegostoku.

Województwie łódzkim w jego wschodniej i środkowej części, w tym w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego oraz samej Łodzi.

Województwie kujawsko-pomorskim, jednak tylko na jego wschodnim krańcu, niedaleko Włocławka.

Województwie mazowieckim, gdzie komunikat dotyczy rejonów wokół stolicy, Radomia, Siedlec, a także Płocka.

Województwie warmińsko-mazurskim na jego południowo-wschodnim fragmencie.

Możliwe gwałtowne zmiany stanów rzek po opadach

W specjalnym ogłoszeniu eksperci od pogody z IMGW zaznaczają precyzyjnie, co przyniosą zapowiadane deszcze. Prawdopodobne są szybkie wzrosty poziomów wód rzecznych.

- W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

- czytamy w raporcie państwowego instytutu.

Możliwa aktualizacja wydanego alertu IMGW

IMGW zwraca uwagę na fakt, że warunki pogodowe bywają bardzo zmienne i w zależności od dalszego przebiegu zdarzeń pogodowych, dotychczasowe prognozy mogą podlegać modyfikacjom.

- W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

- informują przedstawiciele IMGW.

Sytuacja pogodowa na Pomorzu

Udostępniono też odrębny wpis ostrzegający mieszkańców powiatu wejherowskiego przed ulewnymi opadami na tym terenie.

- W regionie występują silne, okresami ulewne opady deszczu o natężeniu 10-15 mm/h. Lokalnie suma opadów może wynieść 20-30 mm

- to informacja płynąca z najnowszego komunikatu o pogodzie na Pomorzu.

Przedstawiciele Instytutu uzupełniają te doniesienia, precyzując, że powyższa zapowiedź została oparta o informacje z radarów teledetekcyjnych, w związku z czym realna sytuacja pogodowa może ostatecznie odbiegać od przedstawionego modelu.

Prognoza pogody na dni następne. Znowu będzie grzmiało

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał dobrą informację i nie wydał na dziś żadnych ogólnopolskich alertów meteorologicznych związanych z ulewnym deszczem. Taki stan rzeczy to jednak tylko chwilowy oddech dla mieszkańców. Kolejnych zjawisk burzowych meteorolodzy spodziewają się w czwartek i piątek, koncentrując ostrzeżenia na południowych obszarach Polski. Skutki potężnych nawałnic, jakie nawiedziły Polskę w poniedziałek, były bardzo bolesne. Interweniowali strażacy z całego kraju ponad 1100 razy, walcząc najdłużej na południu, gdzie niszczący wiatr rwał dachy, a woda zalewała m.in. szpital i miejską bibliotekę w woj. opolskim. Są osoby poszkodowane.