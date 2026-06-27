Wstrząsające nagranie z Warszawy. Kamera zarejestrowała ostatnie chwile awionetki!

Wideo z samochodowego rejestratora trasy, które opublikowała szkoła jazdy OSK LAUTO, ujawnia przerażające ułamki sekund przed uderzeniem. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w czwartek, 25 czerwca na Bemowie. Na kadrach uchwycono schodzącą do lądowania awionetkę, która z potężnym impetem roztrzaskuje się o grunt, niespełna pół kilometra od krawędzi pasa startowego.

Wrak znalazł się bardzo blisko placu manewrowego, gdzie właśnie sprawdzano umiejętności przyszłych kierowców. Niestety, w wyniku upadku maszyny śmierć poniosły dwie osoby przebywające wewnątrz, a kolejni dwaj pasażerowie potrzebowali pilnej pomocy medycznej z powodu odniesionych ran.

Miejsce zdarzenia to okolice lotniska przy ulicy Powstańców Śląskich 127. Zaraz po zderzeniu z płytą lotniska wrak momentalnie zajął się ogniem. Wyjaśnianiem okoliczności tego śmiertelnego incydentu zajmuje się już Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Specjaliści z tej instytucji na razie studzą emocje, zaznaczając, że wyciąganie jakichkolwiek wniosków o przyczynach jest absolutnie przedwczesne.

Byliśmy na miejscu. W ciągu 30 dni od wypadku na naszej stronie opublikujemy raport wstępny. Naszym zadaniem jest praca, która zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości – przekazali przedstawiciele PKBWL.

Eksperci dodają ponadto, że aktualnie trwa skrupulatne sprawdzanie absolutnie wszystkich detali związanych z tym tragicznym w skutkach epizodem.

Najpierw musimy zweryfikować, co jest faktem, a co nie jest faktem. A wszystko to robimy, żeby potem wydać raport końcowy – podkreślają.

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Zaraz po informacji o wypadku w sieci zaczęły krążyć pogłoski o rzekomej awarii napędu. Według relacji jednego z obserwatorów, tuż przed zderzeniem dało się usłyszeć niepokojące, dziwne dźwięki dobiegające z silnika, jednak śledczy oficjalnie milczą i nie przychylają się do żadnej z teorii spiskowych i nieoficjalnych hipotez.

Wstępny protokół PKBWL powinien ujrzeć światło dzienne w ciągu trzydziestu dni od feralnego czwartku. Ostateczna ekspertyza wskazująca bezpośrednie powody oraz zalecenia dla pilotów, zostanie udostępniona opinii publicznej dopiero po sfinalizowaniu wnikliwego dochodzenia.