Wszyscy podziwiają Ogrody Biblioteki UW, a tuż obok znajduje się inny darmowy, piękny taras

Nie tylko BUW. Warszawa podniebnymi ogrodami stoi

Mieszkańcy Warszawy, ale też turyści od lat uwielbiają ogrody na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w stolicy. Otwarta w 2002 roku miejscówka przyciąga prawdziwe tłumy i uchodzi za jedne z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie.

Ogród składa się z dwóch części: górnej (o powierzchni 2000 m2) i dolnej (o powierzchni 15 000 m2); na terenie znajdują się również elementy wodnej infrastruktury - staw, fontanna i kanaliki wodne, a całość urozmaicają granitowe rzeźby. Miejsce to uwielbiają zwłaszcza okoliczni studenci (UW i nie tylko), dla których jest to idealna przestrzeń piknikowa, a także do spędzania aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

Tym, co przyciąga wszystkich do Ogrodów BUW są jednak przede wszystkim imponujące panoramy na centrum miasta roztaczające się z górnego ogrodu. Co istotne, wejście na ten teren jest zupełnie darmowe.

Popularne wśród instagramerów i influencerów Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej to jednak niejedyna tego typu atrakcja, którą dysponuje Warszawa. Jak się okazuje dwa podobne ogrody dachowe napotkamy w bezpośrednim sąsiedztwie BUW, na Powiślu.

Jednym z nich jest Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik. Jak opisują jego twórcy, ścieżki spacerowe, niczym "strumienie żłobiące glebę wiją się między kraterami pełniącymi funkcję świetlików". Teren urozmaicony jest roślinnością - bylinami, krzewami, trawami i krzewinkami. Podobnie, jak w BUW z tego miejsca zobaczymy imponująca panoramę warszawskich drapaczy chmur; z kolei letnimi nocami twórcy tego miejsca zapraszają do obserwacji nieba przez specjalne teleskopy.

Kolejnym tego typu miejscem jest Ogród na dachu Wydziału Neofilologii UW na Powiślu (ul. Dobra 55). Na powierzchni około 800 m² rosną tawuły w pięciu różnych odmianach oraz powojniki. Rośliny kwitną tu na żółto, różowo, biało i fioletowo. Podniebny spacer wśród okazałych dachów Powiśla to z pewnością interesujące doświadczenie.

Co istotne, oba ogrody dachowe - zarówno ten na CN Kopernik, jak i na Wydziale Neofilologii UW są bezpłatnie dostępne dla wszystkich chętnych.

Nie tylko Powiśle. Zielony ogród na biurowcu

Ogród dachowy to również domena charakterystycznego biurowca, który góruje nad pograniczem Woli i Śródmieścia. Mowa o 120-metrowym wieżowcu Forest, który znajduje się tuż obok galerii handlowej Westfield Arkadia.

Na dachu jednego z budynków wchodzącego w skład tego kompleksu biurowego znajdują się ForestCampus Ogrody. To zupełnie nieodpłatna atrakcja w formie patio, na której na gości czeka ogólnodostępne patio inspirowane atmosferą lasu. Posadzono tu 200 dużych drzew i 200 krzewów. Dni gorącego lata odpoczywającym umila z kolei fontanna. Z tarasów Ogrodów roztacza się piękna panorama wieżowców Woli i centrum stolicy.

Ogrody dachowe to z pewnością świetne rozwiązanie, które pozwalają zagospodarować szarą i pustą przestrzeń na dachach, posiadającą ogromny potencjał widokowy. To również sposób na obniżenie hałasu (średnio aż o 8 decybeli) i poprawę lokalnego mikroklimatu, a także idealne lokalizacje dla okolicznych pracowników i studentów, szukających miejsca na wytchnienie od zgiełku miasta.

76