Wyjątkowi "goście" na Noc Muzeów 2026. To zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania

Zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania na Nocy Muzeów 2026 w Warszawie

Noc Muzeów 2026 w Warszawie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 maja. W całym mieście nie zabraknie różnorodnych atrakcji, w tym tych przygotowanych przez Tramwaje Warszawskie. Prawdziwą gratką dla miłośników miejskiego transportu będzie bez wątpienia przejażdżka tramwajami Düwag GT6 "Helmut" z Poznania i Wismar "Duży Szczeciniak" z Krakowa.

Pierwszy z wymienionych składów to przegubowy, dwuczłonowy pojazd niemieckiej produkcji z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, który może pomieścić blisko 200 pasażerów. Tramwaj trafił do Poznania w 2000 r. i posłużył mieszkańcom przez 13 lat. W Warszawie będzie go można zauważyć na linii turystycznej oraz właśnie podczas nadchodzącej Nocy Muzeów.

Drugi z tramwajów goszczących w Warszawie, czyli wagon doczepny Wismar z Krakowa, powstał jeszcze w latach 30. "Wagony tego typu były eksploatowane w Szczecinie od lat 30. do 70. XX w. Część z nich po 1946 r. trafiła do Poznania, gdzie oznaczono je jako S2D i nazwano potocznie »Dużymi Szczeciniakami«" - poinformowali przedstawiciele Tramwajów Warszawskich. Jak dodali, dwa takie Wismary kilka lat temu trafiły do Krakowa, gdzie przeprowadzono ich rekonstrukcję.

Noc Muzeów 2026 w Warszawie. Gdzie i kiedy pojadą zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania?

16 maja oba tramwaje będzie można zauważyć na na linii dowozowej M do Zajezdni Praga, która zostanie otwarta dla zwiedzających. Kursy będą odbywały się w godz. 18:30-00:00 na trasie: Zajezdnia Praga - Kijowska - Targowa - Al. "Solidarności" - Most Śląsko-Dąbrowski - Al. "Solidarności" - Wolska - Skierniewicka - Metro Płocka - Kasprzaka - Prosta - Al. Jana Pawła II – Al. "Solidarności" - Most Śląsko-Dąbrowski - Al. "Solidarności" - Targowa - Kijowska - Zajezdnia Praga. Mieszkańcy i turyści wybiorą się na przejażdżkę zupełnie bezpłatnie.

10

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy