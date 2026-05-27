Wyjątkowy Dzień Dziecka pod Warszawą. Cyrkowe atrakcje w Julinek Park

Atrakcje na Dzień Dziecka w Julinek Park pod Warszawą

Kompleks zlokalizowany zaledwie trzydzieści kilometrów od stolicy tradycyjnie stawia na rozrywkę nawiązującą do swoich artystycznych korzeni. Miejsce to funkcjonowało dawniej jako główna baza dla artystów cyrkowych, a obecnie stanowi ogromne centrum rekreacyjne. Na terenie obiektu goście mają do dyspozycji ponad pięćdziesiąt różnych urządzeń i przestrzeni rozrywkowych, które przyciągają zarówno najmłodszych, jak i ich starszych opiekunów.

Zbliżający się świąteczny weekend to doskonała okazja do zorganizowania aktywnego wypoczynku w rodzinnym gronie i bez zbędnych kompromisów. Głównym punktem imprezy będzie dedykowane przedstawienie zatytułowane „W 33 minuty dookoła świata”, które zaprezentują podopieczni szkoły cyrkowej. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w specjalistycznych zajęciach akrobatycznych prowadzonych dla różnych grup wiekowych, a także podziwiać profesjonalny pokaz Latających Trapezów połączony z praktycznymi ćwiczeniami. Zaplanowano też zwiedzanie Wystawy Sztuki Cyrkowej w towarzystwie tłumacza PJM, co ma udowodnić ogromną otwartość całego obiektu na potrzeby różnych pokoleń oraz osób z niepełnosprawnościami.

Julinek Park otworzył Strefę Wodną na sezon 2026

Włodarze parku zapewniają, że na miejscu pojawią się także uwielbiane przez stałych bywalców punkty programu. Mowa tu między innymi o popularnym Piana Party, tanecznych imprezach Mini Disco oraz Aqua Disco, a także spektakularnym Bubble Show i plenerowych warsztatach pobudzających dziecięcą kreatywność. Ważną informacją dla odwiedzających jest oficjalne uruchomienie rozbudowanej Strefy Wodnej z wygodnymi leżakami i nowymi parasolami, która już rozpoczęła swój letni sezon w 2026 roku.

Dla najmniejszych uczestników zabawy przygotowano drobne upominki, które z pewnością uświetnią ten wyjątkowy majowy weekend. Rodzice z pociechami, które nie ukończyły jeszcze czwartego roku życia, z pewnością skorzystają z bardzo atrakcyjnej oferty cenowej biletów wstępu, ponieważ wejściówka dla takiego malucha to wydatek rzędu zaledwie pięciu złotych. Wszystkie te działania organizatorów idealnie wpisują się w promowane obecnie hasło zapowiadające wielką zabawę dla małych gości.

Jak podkreśla Karina Jarecka, czyli Marketing Manager Julinek Park: „Dzień Dziecka w Julinku zawsze był świętem rodzinnej radości, ale w tym roku chcemy szczególnie podkreślić, że dobra zabawa powinna być dostępna dla wszystkich. Dlatego w programie znalazły się warsztaty i oprowadzanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, a aktywności projektujemy tak, aby mogły w nich uczestniczyć dzieci, rodziny, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Julinek wyrasta z tradycji cyrku, który od zawsze łączył ludzi ponad podziałami – i właśnie tę ideę chcemy pokazać podczas tegorocznego Dnia Dziecka”.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia można bez problemu znaleźć pod adresem internetowym www.julinek.com.pl.

Warto również dodać, że cała inicjatywa otrzymała wsparcie finansowe pochodzące ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

