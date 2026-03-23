Wyłudzenie kredytu w Warszawie. Wpadli w banku z fałszywymi dokumentami na ponad pół miliona

Wyłudzenie kredytu w Warszawie. Sfałszowane dokumenty miały dać ponad 500 tys. złotych

Sprawa dotyczy próby wyłudzenia kredytu hipotecznego w jednym z warszawskich banków, gdzie stawką było aż 535 tysięcy złotych. Jak ustalili policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji, 31-letnia obywatelka Białorusi starała się o pieniądze na mieszkanie. W tym celu przedstawiła sfałszowaną księgę przychodów i rozchodów, która miała potwierdzać jej rzekomo wysoką zdolność kredytową. Zapisy w dokumentacji znacząco zawyżały faktyczne przychody i dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, co miało wprowadzić w błąd analityków bankowych.

Finał w banku. Pośrednik i wnioskodawczyni zatrzymani na gorącym uczynku

W misternie zaplanowane oszustwo kredytowe zaangażowany był również 34-letni pośrednik finansowy. To właśnie on, działając w imieniu 31-latki, złożył w banku wniosek wraz z podrobionymi dokumentami finansowymi. Para była przekonana o sukcesie swojego przedsięwzięcia i nie spodziewała się żadnych problemów. Ich plan legł w gruzach, gdy pojawili się w placówce bankowej, aby sfinalizować transakcję i podpisać umowę na kredyt hipoteczny. Czekali tam na nich warszawscy policjanci, którzy dokonali zatrzymania obojga podejrzanych.

Zarzuty oszustwa kredytowego. Grozi im do 5 lat więzienia

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności procesowe. Po zebraniu materiału dowodowego prokurator przedstawił 31-letniej kobiecie oraz 34-letniemu mężczyźnie zarzuty. Odpowiedzą za oszustwo kredytowe, którego dopuścili się, działając wspólnie i w porozumieniu. Zgodnie z polskim prawem, za próbę wyłudzenia kredytu przy użyciu fałszywych dokumentów grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Źródło: Policja.pl