Wynagrodzenia w sieci Orlen. Tyle pracownicy dostają na rękę

Zarobki pracowników na stacjach paliw Orlen

Olren, czyli największy polski koncern multienergetyczny plasuje się w czołówce najważniejszych firm w Europie Środkowej. Spółka kojarzy się konsumentom głównie ze sprzedażą paliw, jednak w przestrzeni publicznej regularnie powraca kwestia wynagrodzeń oferowanych osobom zatrudnionym przy dystrybutorach. Dziennikarze portalu Fakt.pl postanowili niedawno zweryfikować dokładne kwoty przelewane na konta pracowników w różnych regionach kraju.

Ile na rękę zarabia kasjer na stacji benzynowej Orlen

Analiza rynkowych ogłoszeń o pracę dowodzi, że osoba obsługująca kasę na Orlenie otrzymuje najczęściej przelew w wysokości od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. W dużych aglomeracjach charakteryzujących się wyższymi kosztami utrzymania pensje osiągają znacznie lepszy poziom. Osoby stawiające pierwsze kroki w warszawskich punktach potrafią wyciągnąć nawet 4,5 tysiąca złotych na rękę, o ile pracują na pełen etat i zgarniają dodatki za pracę zmianową. W mniejszych miejscowościach pracodawcy oferują podobne widełki, lecz zatrudnieni znacznie częściej dobijają jedynie do minimalnego pułapu wynoszącego około 3,7 do 4 tysięcy złotych netto.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

5

Różnice w pensjach na stacjach Orlen. Skąd się biorą dysproporcje

Główną przyczyną rozbieżności finansowych jest specyficzny model operacyjny całej sieci. Zaledwie część placówek podlega bezpośredniemu zarządowi koncernu, natomiast spora liczba punktów działa na zasadach franczyzy, co bezpośrednio rzutuje na kwestie kadrowe:

przedsiębiorca prowadzący biznes samodzielnie ustala detale zatrudnienia,

oferowane dodatki do pensji potrafią się od siebie diametralnie różnić ,

, lokalna sytuacja gospodarcza wyznacza ostateczne ramy finansowe.

Wypadkowa tych wszystkich czynników sprawia, że osoby wykonujące dokładnie te same obowiązki w odmiennych miastach mogą pobierać zauważalnie inne wynagrodzenia.

Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie? Pytanie 1 z 10 1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały? Guma Turbo Guma Donald Guma Mickey Następne pytanie

Obowiązki pracownika stacji Orlen wykraczają poza obsługę kasy

Codzienna praca w takim punkcie nie sprowadza się wyłącznie do przyjmowania płatności za wydane paliwo. Osoba na tym stanowisku musi realizować szereg dodatkowych zadań, do których rutynowo należą:

szykowanie drobnych posiłków i wydawanie gorącej kawy,

dbanie o nieskazitelną czystość na terenie całego obiektu ,

, wykładanie towaru na półki oraz rygorystyczna kontrola magazynu,

wsparcie w obsłudze klientów na terenie obiektu.

Taka specyfika miejsca sprawia, że standardowa zmiana łączy w sobie zadania sprzedażowe, gastronomiczne oraz te wymagające nienagannej organizacji.