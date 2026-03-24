Wyprzedzał ciągnik, zderzył się z ciężarówką. Trzy osoby trafiły do szpitala

Niebezpieczny wypadek w powiecie żuromińskim

Do opisywanego wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 9:00. Służby ratunkowe musiały ekspresowo dojechać na ul. Mławską w Bieżuniu, gdzie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem ciągnika rolniczego, osobówki oraz ciężarówki. Blokada drogi trwała aż sześć godzin, a kierowcy byli zmuszeni do korzystania z tras objazdowych.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 80-letni kierujący osobowego Renaulta wyprzedzał ciągnik rolniczy marki Case z przyczepą, którym kierował 35-letni mężczyzna. W trakcie manewru wyprzedzania 80-latek zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka ciężarowym Manem - poinformował st. asp. Tomasz Łopiński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli ślady i zajęli się wyjaśnianiem okoliczności wypadku. Do szpitala przewieziono trzy osoby - kierującego ciągnikiem oraz kierowcę i pasażera osobówki. Jak nieoficjalnie ustalił Miejski Reporter, chwilę przed zdarzeniem 80-latek miał zabrać do samochodu autostopowicza.

- Wyprzedzanie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych manewrów, jakie wykonują kierowcy. Wymaga nie tylko dobrej widoczności i odpowiednich warunków drogowych, ale przede wszystkim rozwagi i przewidywania zachowań innych uczestników ruchu - podkreślił st. asp. Łopiński.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru