Czy zacznie padać deszcz? IMGW informuje jasno!

Pogoda pod koniec września. Rozległy wyż przyniósł falę gorąca

Końcówka września przyniesie w Polsce sporo słońca i wysokie jak na tę porę roku temperatury. W środę 30 września na zachodzie termometry pokażą nawet 24 st. C. W czwartek 1 października również będzie pogodnie i bez opadów. Znacznie chłodniejsze będą jednak noce. Miejscami temperatura może spaść nawet w okolice 0 st. C.

Na deszcz na razie się nie zanosi! Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu. Do naszego kraju będzie napływać polarne, kontynentalne powietrze. Przyniesie ono spokojną pogodę, mało chmur i brak opadów.

W środę 30 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo może być całkowicie bezchmurne. Rano na wschodzie Polski oraz w dolinach karpackich mogą pojawić się mgły, które ograniczą widzialność nawet do 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 17 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-wschodniego. Silniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy mogą osiągać 75 km/h.

W czwartek wciąż słonecznie. Złota polska jesień nie odpuszcza

Noc ze środy na czwartek będzie pogodna, ale wyraźnie chłodniejsza. Na Podhalu temperatura spadnie do około 3 st. C, w centrum do 9 st. C, a na północnym zachodzie wyniesie około 13 st. C. Nad morzem termometry pokażą około 14 st. C. Najchłodniej będzie w dolinach i kotlinach karpackich, gdzie lokalnie temperatura może spaść do około 0 st. C. W Sudetach porywy wiatru sięgną 80 km/h.

W czwartek 1 października nadal dominować będzie słoneczna pogoda. Zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami niebo będzie bezchmurne. Temperatura wyniesie od około 18 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 23 st. C na południowym zachodzie. W Górach Świętokrzyskich wiatr może osiągać w porywach 55 km/h, a wysoko w Sudetach do 80 km/h.

W Warszawie zarówno w środę, jak i w czwartek temperatura maksymalna wyniesie około 20 st. C. W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą około 9 st. C. IMGW nie prognozuje opadów.

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