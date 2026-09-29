Firma Roberta Lewandowskiego rusza z budową. Nowe osiedle w prestiżowej lokalizacji

Nowe osiedle w Warszawie. Inwestycja firmy Lewandowskiego

Spółka Monting Development ogłosiła uzyskanie ostatecznego pozwolenia na realizację projektu CU-Cynamonowa Ursynów. Nowoczesne budynki wyrosną u zbiegu ulic Indiry Gandhi oraz Cynamonowej, nieopodal stacji metra Imielin. Warto dodać, że w tym miejscu przed laty planowano postawienie centrum handlowego zwanego Fortepianem, jednak ten pomysł ostatecznie upadł.

Maszyny budowlane mają pojawić się na placu już na początku października, natomiast finał prac zaplanowano na trzeci kwartał 2028 roku. Projekt zakłada wzniesienie trzech budynków o wysokości od sześciu do dziewięciu pięter, w których znajdzie się aż 187 mieszkań oraz kilkanaście lokali usługowych. Stawki za metr kwadratowy w tym miejscu zaczynają się od około 23 tysięcy złotych, a najdroższe propozycje przekraczają 33 tysiące złotych.

Nowa zabudowa będzie graniczyć z powstającym osiedlem „ale!KEN”, realizowanym przez GH Investment na terenach po dawnym Multikinie.

Monting Development to krajowy deweloper obecny na rynkach warszawskim i trójmiejskim. Spółka zyskała rozgłos głównie dzięki swojemu współwłaścicielowi, którym jest utytułowany piłkarz i wieloletni lider polskiej kadry, Robert Lewandowski. Firma nabyła ten atrakcyjny teren na Ursynowie w 2023 roku, płacąc za niego około 100 milionów złotych.

To niejedyny projekt dewelopera w stolicy, ponieważ w centralnej części miasta rośnie także luksusowy apartamentowiec przy ulicy Chłodnej, który zostanie wyposażony między innymi w prywatny bunkier.

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Jak będzie wyglądać osiedle przy ulicy Cynamonowej?

Za koncepcję architektoniczną kompleksu CU-Cynamonowa Ursynów odpowiada biuro B1 Architekci. Projekt wyróżnia się zastosowaniem drewnianych ram okiennych, eleganckimi wykończeniami elewacji oraz nowoczesnymi balustradami ze szkła. Lokale usytuowane na najwyższych kondygnacjach zaoferują imponującą wysokość pomieszczeń dochodzącą niemal do trzech metrów.

W ramach inwestycji zaplanowano także bogatą strefę wspólną dla przyszłych mieszkańców. W budynkach znajdą się reprezentacyjna recepcja, zamknięta przestrzeń zabaw dla najmłodszych, a także nowocześnie nagłośniona strefa fitness. Miłośnicy jednośladów otrzymają do dyspozycji pomieszczenia na rowery z zapleczem warsztatowym oraz dedykowany dźwig towarowy. W podziemnej hali garażowej przewidziano blisko 250 miejsc postojowych, w tym stanowiska umożliwiające ładowanie aut elektrycznych.

Dodatkowym atutem będzie inteligentny system zarządzania, który pozwoli na wygodne kontrolowanie światła i temperatury oraz zdalną obsługę wideodomofonów. Mieszkańcy będą mogli udostępniać wejście odwiedzającym poprzez kody QR, natomiast szlabany garażowe otworzą się automatycznie dzięki skanerom tablic rejestracyjnych. Same drzwi wejściowe do mieszkań zyskają nowoczesne zamki elektroniczne.