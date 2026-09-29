Roztrzaskało się pięć aut. Przez godzinę strażacy wycinali kierowcę ze zmiażdżonej kabiny

Do zderzenia pięciu pojazdów doszło na trasie DK79 w miejscowości Pilawa.

Jeden z kierujących utknął w pojeździe, a jego uwolnienie wymagało użycia sprzętu hydraulicznego przez straż pożarną.

Poszkodowany trafił do jednego z warszawskich szpitali na pokładzie śmigłowca LPR.

Wypadek na DK79 w Pilawie. Zderzyło się pięć aut

W poniedziałek, w okolicach godziny 15:30, na trasie DK79 w miejscowości Pilawa, niedaleko skrzyżowania z ulicą Klonową, doszło do groźnego karambolu. W wypadku brały udział łącznie trzy ciężarówki, jeden pojazd dostawczy oraz samochód osobowy. Uderzenie było tak silne, że jeden z uczestników wypadku został uwięziony we własnym pojeździe i nie mógł samodzielnie opuścić kabiny.

Strażacy z Warszawy na ratunek. LPR w akcji

Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę, a strażacy musieli posłużyć się zaawansowanym sprzętem hydraulicznym, by wyciągnąć mężczyznę z rozbitej kabiny. Do pomocy wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego z warszawskiej JRG 10. Kiedy wreszcie udało się uwolnić poszkodowanego, natychmiast przejęła go załoga śmigłowca Ratownik 19 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do szpitala w stolicy.

Skutkiem zderzenia i trwającej akcji ratunkowej były ogromne utrudnienia w ruchu na trasie DK79. Na miejscu zdarzenia swoje działania prowadzili strażacy, załogi ratownictwa medycznego i funkcjonariusze policji. Służby wezwały kierowców do zachowania ostrożności i zasugerowały korzystanie z objazdów w celu ominięcia zablokowanego odcinka.

Czarna seria na Mazowszu. Kolejne wypadki ciężarówek

Poniedziałek okazał się wyjątkowo pechowy na mazowieckich drogach. W miejscowości Gózd na trasie DK12 (powiat radomski) doszło wcześniej do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych, w wyniku którego dwie osoby z obrażeniami trafiły do placówki medycznej, a trasa została całkowicie zablokowana. Tego samego dnia, w godzinach porannych, na trasie DK50 w powiecie żyrardowskim zderzyły się dwie ciężarówki z autem osobowym, co skutkowało jedną osobą poszkodowaną.

Źródło: Miejski Reporter