Wyszła z domu i już nie wróciła. Tajemnicze zaginięcie 24-letniej Moniki w Warszawie

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Monika Malendo ma 24 lata i zaginęła 26 września.

Ważny szczegół: obecnie ma czarne włosy obcięte na mulleta.

Ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy.

Policja prosi o kontakt każdego, kto widział kobietę lub ma informacje o jej miejscu pobytu.

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Wyszła z domu i nie wróciła

Policjanci z Wydziału Kryminalnego mokotowskiej komendy poszukują 24-letniej Moniki Malendo. Kobieta 26 września opuściła swoje miejsce zamieszkania. Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionej. Każda informacja dotycząca kobiety może okazać się pomocna.

Tak wygląda Monika

Policja podała szczegółowy rysopis Moniki Malendo. Kobieta ma około 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma zielone oczy oraz czarne, farbowane włosy obcięte na mulleta. 24-latka ma również kolczyki w nosie oraz liczne tatuaże.

W dniu zaginięcia była ubrana w długi skórzany płaszcz oraz buty na koturnie z białą podeszwą.

Potrzebna pomoc w poszukiwaniach

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do osób, które mogły widzieć Monikę lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu. Informacje można przekazywać Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 pod numerami telefonu 47 72 392-50 lub 47 72 392-52. Można również zadzwonić pod całodobowy numer alarmowy 112 albo skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Przyjmowane są także informacje pod adresem: [email protected].

Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy. Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym działa całodobowo pod numerem 800 70 2222. Dostępne jest także całodobowe wsparcie emocjonalne pod numerem 116 123. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z Telefonu Zaufania 116 111, który również działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112 albo zgłosić się do najbliższego SOR-u lub izby przyjęć szpitala z oddziałem psychiatrycznym.