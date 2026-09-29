Wyszła z domu i już nie wróciła. Tajemnicze zaginięcie 24-letniej Moniki w Warszawie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-29 8:21

24-letnia Monika Malendo zaginęła w Warszawie. Kobieta 26 września wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policjanci z Mokotowa prowadzą poszukiwania i proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa młoda kobieta.

Zaginiona Monika Malendo w okularach i ciemnej bluzce z koronką. O poszukiwaniach kobiety przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: KSP/ Materiały prasowe
Wyszła z domu i już nie wróciła. Tajemnicze zaginięcie 24-letniej Moniki w Warszawie
Autor: KSP/ Materiały prasowe
  • Monika Malendo ma 24 lata i zaginęła 26 września.
  • Ważny szczegół: obecnie ma czarne włosy obcięte na mulleta.
  • Ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy.
  • Policja prosi o kontakt każdego, kto widział kobietę lub ma informacje o jej miejscu pobytu.
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Wyszła z domu i nie wróciła

Policjanci z Wydziału Kryminalnego mokotowskiej komendy poszukują 24-letniej Moniki Malendo. Kobieta 26 września opuściła swoje miejsce zamieszkania. Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionej. Każda informacja dotycząca kobiety może okazać się pomocna.

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Policja podała szczegółowy rysopis Moniki Malendo. Kobieta ma około 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma zielone oczy oraz czarne, farbowane włosy obcięte na mulleta. 24-latka ma również kolczyki w nosie oraz liczne tatuaże.

W dniu zaginięcia była ubrana w długi skórzany płaszcz oraz buty na koturnie z białą podeszwą.

Potrzebna pomoc w poszukiwaniach

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do osób, które mogły widzieć Monikę lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu. Informacje można przekazywać Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 pod numerami telefonu 47 72 392-50 lub 47 72 392-52. Można również zadzwonić pod całodobowy numer alarmowy 112 albo skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Przyjmowane są także informacje pod adresem: [email protected].

Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy. Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym działa całodobowo pod numerem 800 70 2222. Dostępne jest także całodobowe wsparcie emocjonalne pod numerem 116 123. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z Telefonu Zaufania 116 111, który również działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112 albo zgłosić się do najbliższego SOR-u lub izby przyjęć szpitala z oddziałem psychiatrycznym.

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