Syreny alarmowe w Warszawie. Służby apelują do mieszkańców trzech dzielnic

Dlaczego wyją syreny w Warszawie 29 września?

We wtorek, 29 września, mieszkańcy części stołecznych dzielnic mogą słyszeć dźwięk systemów ostrzegawczych. Komunikat urzędników obejmuje obszar Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa.

Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, stanowczo podkreśla brak powodów do paniki. Aktywacja infrastruktury alarmowej nie zwiastuje żadnego realnego zagrożenia dla Warszawiaków.

Dzisiejsze sygnały dźwiękowe stanowią nieodłączny element prac konserwacyjnych w wybranych stacjach. Zaplanowana modernizacja oznacza, że wycie syren ma charakter wyłącznie techniczny.

„Prosimy mieszkańców o nie podejmowanie żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów” – mówi Luiza Jurgiel-Żyła.

Co oznaczają włączone syreny alarmowe?

Infrastruktura ostrzegawcza służy do natychmiastowego powiadamiania ludności o sytuacjach kryzysowych. Obecnie głównym zadaniem tego systemu jest niestety informowanie o potencjalnych atakach z powietrza, w tym o nadlatujących bezzałogowcach lub pociskach zagrażających danemu obszarowi.

Ogłoszenie alarmu przyjmuje formę modulowanego sygnału trwającego równo trzy minuty. Odwołanie stanu zagrożenia sygnalizuje natomiast ciągły dźwięk o identycznej długości czasowej.

Po usłyszeniu prawdziwego ostrzeżenia należy natychmiast uruchomić odbiorniki radiowe lub telewizyjne w celu poznania szczegółów zagrożenia. Równie ważne pozostaje śledzenie komunikatów na oficjalnych profilach rządowych w mediach społecznościowych.