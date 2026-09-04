Mama Krzysztofa Dymińskiego opowiada o kulisach poszukiwania dziecka. Zniknął najpierw syn, a później mąż

Nad ranem 27 maja 2023 roku szesnastoletni Krzysztof Dymiński niepostrzeżenie opuścił swój rodzinny dom, a miejski monitoring zarejestrował go po raz ostatni na moście Gdańskim w Warszawie. Od kilkunastu miesięcy zdesperowani bliscy nastolatka bezskutecznie usiłują zrekonstruować przebieg tamtych dramatycznych wydarzeń. Głównym obszarem bezprecedensowej akcji poszukiwawczej błyskawicznie stała się rzeka Wisła, którą ojciec chłopca regularnie patroluje w nadziei na odnalezienie najdrobniejszego śladu. Działania Daniela Dymińskiego zostały dokładnie uwiecznione w nadchodzącym filmie Michała Marczaka zatytułowanym „Bez końca”. Matka zaginionego zobaczyła to wyjątkowe dzieło tuż przed jego wielką premierą na festiwalu Sundance, dzieląc się swoimi dojmującymi odczuciami w rozmowie z dziennikarką „Wysokich Obcasów”. „To straszny film, bo tak wygląda teraz nasze życie” – przekazała reżyserowi. Dla Agnieszki Dymińskiej ten obraz nie podlegał standardowej ocenie, lecz stanowił bolesny dokument codziennego znoju, pokazujący ogromny akwen i ojcowski akt desperacji. „Żaden rodzic nie powinien szukać swojego dziecka w taki sposób” – podsumowuje smutno.

Sonda Czy kiedykolwiek poszukiwany Krzysztof Dymiński odnajdzie się? Tak Nie

Agnieszka Dymińska na Moście Gdańskim. Matka zaginionego Krzysztofa Dymińskiego wspomina radosnego syna

Kiedy funkcjonariusze policji przekazali informację, że przeprawa nad rzeką stanowi ostatni znany punkt na trasie zaginionego, zrozpaczona matka natychmiast udała się w to miejsce. Wpatrując się w mętny i zanieczyszczony nurt, absolutnie odrzucała wizję ewentualnego skoku swojego ukochanego dziecka do wody. Jak sama przyznaje, zapamiętała Krzysztofa jako niezwykle radosnego nastolatka, który pasjonował się naukami biologicznymi i zamierzał w przyszłości studiować medycynę. Te ambitne plany drastycznie kłóciły się z hipotezą o odebraniu sobie życia, co budziło w niej ogromny wewnętrzny sprzeciw. Z drugiej strony bezpowrotne zniknięcie syna zburzyło jej poczucie pewności, gdyż nigdy wcześniej nie podejrzewałaby go o ciche opuszczenie domu w samym środku nocy.

Państwo Dymińscy błyskawicznie przystąpili do wnikliwej analizy każdego możliwego tropu, próbując wyciągnąć informacje ze sprzętu elektronicznego należącego do 16-latka. Dzięki staraniom męża udało się skopiować cenną zawartość telefonu komórkowego, po czym Agnieszka Dymińska musiała przełamać ogromny dyskomfort i zagłębić się w prywatną korespondencję syna. Okazało się, że młody chłopak był mocno zakochany, a na kilkanaście godzin przed zniknięciem widział się ze swoją sympatią, z którą następnie prowadził długą dyskusję przez internet. Wychodząc wczesnym rankiem, zabrał ze sobą podarowaną przez nią plastikową różę. Rodzice od samego początku zaciekle chronili jednak prywatność dziewczyny, kategorycznie odmawiając ujawnienia jej tożsamości, by oszczędzić jej publicznych oskarżeń.

Pierwsze godziny trwającego koszmaru upłynęły bliskim na panicznym generowaniu racjonalnych scenariuszy i szukaniu logicznych rozwiązań. Zastanawiali się nad ewentualnym omdleniem podczas porannego spaceru oraz nagle rozładowaną baterią w smartfonie, jednak uciekający czas przynosił znacznie brutalniejsze dylematy. „Co się stało? Czy zrobiliśmy coś nie tak? Coś nie tak powiedzieliśmy? Zadręczaliśmy się” – przyznaje ze smutkiem na łamach „Wysokich Obcasów” matka. W obliczu tragedii domownicy rozpoczęli współpracę z doświadczonym psychotraumatologiem, który pomagał im przetrwać najgorszy kryzys. Ekspert zakazywał tworzenia kolejnych hipotetycznych domysłów i stanowczo odradzał ciągłe analizowanie rzekomych stanów emocjonalnych Krzysztofa, co okazało się tytanicznym wyzwaniem w obliczu braku informacji zamykającej całą sprawę.

„Nie oszukuję się: potrzebujemy dziś cudu, żeby cokolwiek znaleźć, jeśli on jest w tej wodzie” – dodaje brutalnie szczerze matka zaginionego chłopca.

Ojciec Krzysztofa Dymińskiego przeczesuje Wisłę. Rodzina zmaga się z ogromną pustką

Od tamtej wiosennej nocy cała uwaga Daniela Dymińskiego skupiła się na regularnym przeszukiwaniu ogromnego koryta Wisły, a żona uważa te zdeterminowane działania za będące na granicy obsesji. Kobieta odrzuciła czysto techniczne podejście do śledztwa, odmawiając uczestnictwa w chłodnym analizowaniu wodnych trajektorii, co szczegółowo zaprezentowano w dokumencie „Bez końca”. Kiedy inne osoby spokojnie dyskutują o ciałach oraz ewentualnych szczątkach, ona bez przerwy myśli o swoim kochanym dziecku. Nieustanna aktywność ojca mocno obciążyła fundamenty całej rodziny, a Agnieszka miała bolesne poczucie, że nagle straciła również pochłoniętego rzeką męża. Nie żądała jednak zaprzestania tych działań, powtarzając jedynie, aby mężczyzna nie zapominał o istnieniu ich starszego syna. W pamięci matki szczególnie mocno wyrył się jeden z pierwszych powrotów partnera po wodnym patrolu.

„Przepraszam, że nie znalazłem nam syna” – powiedział wtedy Daniel i rozpłakał się w drzwiach. Rodzina zaginionego Krzysztofa do dzisiaj nie otrzymała ostatecznej wiadomości, która pozwoliłaby im wejść w klasyczny etap żałoby, całkowicie odcinając ich od bolesnej przeszłości. Nie odnaleziono ciała, a zrozpaczeni opiekunowie nie mają pojęcia, czy ich dziecko odeszło na zawsze, czy zniknęło na własne życzenie. „Jeśli Krzyś żyje, niech się odezwie. A jeśli nie, to też chciałabym się dowiedzieć” – wyznaje matka chłopca. Tę wyniszczającą niewiedzę kobieta uznaje za najbardziej okrutny fragment swojego życia. „Codziennie, gdy kładę się spać, o niczym innym nie marzę, tylko o tym, by znaleźć odpowiedź na pytanie: Co się stało z moim synem?”.

Agnieszka Dymińska kategorycznie zaznacza, że nie potrafi samodzielnie wydać na syna symbolicznego wyroku śmierci, a brak jakichkolwiek śladów całkowicie tamuje naturalny proces pożegnania. Zamiast tego została brutalnie zmuszona do funkcjonowania w ciągłej niepewności. „Musiałam nauczyć się żyć w niewiedzy, niepewności i zawieszeniu. I to jest najtrudniejsza rzecz, bo jestem tym naprawdę bardzo zmęczona” – podsumowuje stanowczo tę wyjątkowo bolesną codzienność poszukującej matki.

Rodzice Krzysztofa Dymińskiego w ogniu krytyki. Oskarżenia i słowa jasnowidza

Niesamowita determinacja opiekunów sprawiła, że zagadka zniknięcia nastolatka zyskała ogólnopolski rozgłos, owocując ogromną falą zgłoszeń od obywateli, którzy byli przekonani, że mijali chłopca na ulicy. Potężna rozpoznawalność medialna miała jednak swoją mroczną stronę, zmuszając matkę do publicznego konfrontowania się z okrutnymi osądami. „Nie jestem celebrytką ani influencerką, nie dlatego występowałam w mediach, nie szukałam sławy. Jestem po prostu mamą Krzyśka” – podkreśla dobitnie Agnieszka Dymińska. Internauci bezlitośnie prześwietlali jej każdy krok, tworząc krzywdzące i w pełni zmyślone narracje o życiu ich rodziny. „Ocenianie mnie jako matki bardzo mnie bolało i boli do dziś” – mówi, przypominając historię wolontariuszki, która najpierw niosła pomoc, a następnie założyła grupę szerzącą podłe insynuacje o małżeństwie i rzekomym życiu prywatnym. Jakby tego było mało, domownicy musieli zmierzyć się z aktywnością samozwańczego jasnowidza. Najpierw wmówił matce brutalne morderstwo, następnie informował o rzekomym dostrzeżeniu żywego chłopca, a finalnie używał wahadełka do obarczania całej rodziny winą za zaginięcie. Definitywnie skapitulował dopiero po ostrej interwencji prawnika, kasując obelżywe materiały i publikując przeprosiny.

Podczas wywiadu rozmówczyni zauważa, że odpowiednie służby nadały sprawie absolutnie najwyższy stopień poszukiwań, lecz mimo to nadal ma mnóstwo pytań dotyczących podjętych kroków. Zrozpaczona rodzina uzyskała dostęp wyłącznie do krótkiego wycinka zapisu z monitoringu, na którym wyczekujący nastolatek nieruchomo wpatruje się w dal przez dwadzieścia minut, ale kamera nie utrwaliła w ogóle ewentualnego skoku do wody. Stróże prawa odmówili również bliskim udostępnienia nagrania z komunikacji miejskiej, którą 16-latek dotarł do stolicy. „Ja bym chciała zobaczyć, jak się wtedy zachowywał. Może dałoby mi to jakąś odpowiedź, może bym zrozumiała, co wtedy myślał, bo naprawdę dobrze go znałam” – ubolewa bezradnie kobieta.

Matka Krzysztofa głośno krytykuje też początkową opieszałość w zakresie wodnych poszukiwań, wskazując na brak natychmiastowych działań państwowych na ogromną skalę. Twierdzi z pełnym przekonaniem, że błyskawiczne wdrożenie patroli o takiej samej intensywności jak u męża, pomogłoby uniknąć lat cierpienia w mrocznej niewiedzy. Zderzenie z tym potężnym życiowym dramatem zmotywowało państwa Dymińskich do uruchomienia szerokiej kampanii społecznej „Gdzie jesteś?”, mającej stanowić deskę ratunku dla innych poszkodowanych. Jej pierwszej głośnej odsłonie towarzyszyło przejmujące hasło: „Gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina”.

Kampania Dymińskich wspiera innych poszkodowanych. Agnieszka Dymińska nie zamierza wymazać syna

Inicjatywa szybko zgromadziła krewnych innych zaginionych osób, którzy poszukiwali rzetelnych wskazówek albo po prostu kogoś rozumiejącego ból trwania bez żadnych odpowiedzi. Założycielka kampanii apeluje o odgórne zagwarantowanie potężnie straumatyzowanym rodzinom darmowego i szybkiego wsparcia lokalnego, bez konieczności samodzielnego poszukiwania specjalistów. Proponuje także utworzenie stanowiska policyjnego oficera kontaktowego, pełniącego funkcję bezpośredniego łącznika informacyjnego między służbami a krewnymi. Wskazuje również na absolutną konieczność ułatwienia dostępu do akt dochodzenia dla wszystkich bliskich wykluczonych z kręgu osób podejrzewanych o udział w przestępstwie.

Zaledwie po upływie dwóch tygodni od tajemniczego wyjścia syna z domu, zapłakana matka podjęła decyzję o powrocie do aktywności zawodowej, pragnąc uciec od ciągłego siedzenia i szlochania. Zniknięcie chłopca momentalnie unicestwiło dotychczasowy fundament jej istnienia, gdyż to dom i rodzina zawsze znajdowały się na pierwszym miejscu, a Krzysztof był niezwykle wyczekiwanym potomkiem po dwóch straconych ciążach. Kobieta zapamiętała go jako lubianego, pogodnego i ciekawego świata człowieka. „Nie wymazuję syna z mojego życia, nie wymazuję tych 16 lat, kiedy był z nami. Jestem za nie bardzo wdzięczna” – zaznacza z wielką stanowczością w wywiadzie.

Aktualnie państwo Dymińscy próbują przekuć własną tragedię w otwartą walkę o dobrostan psychiczny najmłodszych, dlatego nowe hasło brzmi: „Gdziekolwiek jesteś, nie jesteś sam”. Przekaz skierowany jest prosto do osamotnionych nastolatków rozważających odebranie sobie życia, nakazując im bezzwłoczne szukanie wsparcia wśród bliskich oraz specjalistów, aby nie podejmowali drastycznych kroków pod wpływem chwilowych emocji. Przez wiele lat największa polska rzeka stanowiła dla rodziny ponury symbol zaginięcia, a Agnieszka nie miała siły patrzeć na patrole męża. Z biegiem czasu jej perspektywa uległa jednak całkowitej zmianie, gdyż uznała, że sama rzeka nie ponosi absolutnie żadnej winy za ewentualny skok jej syna. Ostatecznie przełamała gigantyczny opór i zdecydowała się na wspólny rejs z partnerem, chociaż do ostatnich minut potwornie obawiała się wycofania z tego odważnego pomysłu. Finalnie popłynęli wyłącznie we dwoje.

„Gdyby nie to, że Wisła do końca życia będzie dla mnie pewnym symbolem, to nazwałabym tę wyprawę piękną” – stwierdziła po wszystkim głęboko poruszona Agnieszka Dymińska.

Wielkie poszukiwania szesnastolatka nadal trwają w najlepsze. Zmęczeni rodzice bez przerwy wyczekują na jedyną odpowiedź, która od maja 2023 roku wciąż znajduje się całkowicie poza ich zasięgiem, pragnąc wreszcie zrozumieć los swojego syna. Przejmujący film dokumentalny Michała Marczaka zatytułowany „Bez końca”, opowiadający o nadludzkich poszukiwaniach wodnych prowadzonych przez Daniela Dymińskiego, trafi na ekrany kin 11 września. Artykuł powstał na bazie poruszającej rozmowy Pauliny Reiter z matką chłopca, którą opublikowano niedawno w prestiżowym tygodniku „Wysokie Obcasy”.