"Rozpoczynamy proces Bartosza G.". Padła data rozprawy w sprawie zabójstwa Mai z Mławy

Posiedzenie inaugurujące proces sądowy odbędzie się 7 października o godzinie 10 w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Bartosz G. odpowie za zabójstwo 16-letniej mieszkanki Mławy ze szczególnym okrucieństwem.

18-letni oskarżony aktualnie przebywa w areszcie, a środek zapobiegawczy przedłużono do 17 stycznia 2027 roku.

Kiedy rozprawa w sprawie zabójstwa Mai z Mławy? Mecenas potwierdza

Wiadomość o terminie pierwszego posiedzenia przekazał pełnomocnik rodziny zmarłej nastolatki, mecenas Wojciech Kasprzyk.

„Sąd Okręgowy w Płocku. Godz. 10:00. Rozpoczynamy proces oskarżonego Bartosza G. o zabójstwo Mai z Mławy”

Taki komunikat w mediach społecznościowych opublikował prawnik. Bliscy 16-letniej ofiary oczekiwali na tę chwilę od wielu miesięcy. Sprawa wkroczy teraz w nową fazę i przeniesie się na salę rozpraw. Dziennik „Super Express” wcześniej donosił, że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie powoli dobiega końca. W czerwcu mecenas Kasprzyk w rozmowie z gazetą wskazywał, że proces prawdopodobnie wystartuje jesienią.

Zaginięcie i śmierć 16-letniej Mai

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w kwietniu 2025 roku, kiedy to nastolatka wyszła z domu na spotkanie z Bartoszem G. Maja nigdy nie wróciła, co zainicjowało kilkudniowe, intensywne poszukiwania. Zwłoki dziewczyny odkryto tydzień później. Ciało schowano w koszu na śmieci, w zaroślach, nieopodal terenu firmy należącej do rodziny oskarżonego.

Jak wynikało z wcześniejszych doniesień, badanie pośmiertne wykazało u 16-latki poważne urazy głowy, które były efektem wielu uderzeń. Zatrzymanie podejrzanego miało miejsce w Grecji, gdzie chłopak przebywał w ramach wymiany szkolnej. Do Polski przetransportowano go dopiero po sfinalizowaniu procedury ekstradycji.

Wyniki badań psychiatrycznych Bartosza G.

Niezwykle ważnym elementem w prowadzonym śledztwie okazały się badania psychiatryczne podejrzanego. W czerwcu Prokuratura Okręgowa w Płocku otrzymała ekspertyzę przygotowaną przez pięcioosobowy zespół biegłych. Z informacji przekazanych przez „Super Express” wynika, że nie dopatrzyli się żadnych przesłanek, by podważać poczytalność chłopaka w momencie popełniania zbrodni. Lekarze stwierdzili również, że 18-latek może bez przeszkód brać udział w procesie oraz w pełni korzystać ze swojego prawa do obrony.

Rozprawa Bartosza G. Dowody w postaci nagrań z monitoringu

Wkrótce wszystkie najistotniejsze wątki tej sprawy zostaną przeanalizowane w sądzie. Proces Bartosza G. ma ruszyć 7 października o godzinie 10 w Sądzie Okręgowym w Płocku. Rodzina Mai będzie zmuszona ponownie skonfrontować się z brutalnymi okolicznościami jej śmierci. Ogromne znaczenie dla sprawy mają zapisy z kamer monitoringu znajdujących się na terenie warsztatu rodziny oskarżonego 18-latka.

Mimo że fragmenty nagrań usunięto, ekspertom udało się je pomyślnie przywrócić. Z relacji wyemitowanej w programie Uwaga stacji TVN wynika, że na jednym z materiałów z zewnątrz widać, jak Bartosz G. wlecze dziewczynę za włosy po ziemi, po czym wraca z kijem, uderza ją w głowę, a w końcu chwyta za łopatę. Przypuszcza się, że to właśnie odzyskane wideo będzie jednym z głównych dowodów podczas nadchodzącego procesu sądowego.

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