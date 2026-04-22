Najgroźniejsi przestępcy w Warszawie. Policja pokazała twarze poszukiwanych

Poszukiwani przez policję w Warszawie

Stołeczni funkcjonariusze regularnie aktualizują specjalny rejestr, w którym widnieją dane osób podejrzanych o najpoważniejsze czyny kryminalne. Publikacja pełnych imion, nazwisk oraz wizerunków tych ludzi świadczy o tym, że ciążą na nich wyjątkowo poważne zarzuty i stanowią oni istotne zagrożenie dla społeczeństwa.

Katalog przestępstw popełnionych przez ścigane osoby jest niezwykle obszerny. Wśród najczęstszych powodów wydania listów gończych wymienia się:

przywłaszczenia mienia,

wyłudzenia finansowe,

brutalne napady,

jazdę pod wpływem alkoholu,

unikanie obowiązku alimentacyjnego,

łapówkarstwo,

fizyczne i psychiczne dręczenie,

przestępstwa na tle seksualnym,

obrót nielegalnymi substancjami,

przynależność do mafii,

najcięższe zbrodnie, w tym morderstwa.

Wielu z wymienionych na policyjnej stronie kryminalistów usłyszało już prawomocne orzeczenia sądów i obecnie po prostu ucieka przed odsiadką w zakładzie karnym.

Skupiliśmy się na sprawcach, za którymi organy ścigania podążają od najwyżej dziesięciu lat, choć w policyjnych bazach nie brakuje nazwisk figurujących tam znacznie dłużej. Rekordzistom udaje się wodzić śledczych za nos przez całe dekady. Praktyka pokazuje, że zbiegowie zazwyczaj uciekają z Polski, wyrabiają sobie fałszywe dokumenty, zmieniają wygląd, a niektórzy z nich mogą już po prostu nie żyć. Pomimo upływu czasu służby wciąż kontynuują żmudne poszukiwania, aby każdy z nich odpowiedział za swoje czyny.

Jak zgłosić poszukiwanego przestępcę w Warszawie?

Każdy, kto zidentyfikuje poszukiwanego z udostępnionych fotografii albo posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jego ukrywania się, powinien natychmiast zaalarmować odpowiednie służby. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do dowolnego komisariatu na terenie stolicy. Alternatywnym rozwiązaniem jest sprawdzenie dedykowanego numeru telefonu przypisanego do konkretnego uciekiniera na oficjalnej witrynie Komendy Stołecznej Policji.

Mundurowi zapewniają całkowitą dyskrecję i stuprocentową ochronę tożsamości swoich informatorów.

Weryfikujemy, kto aktualnie spędza sen z powiek stołecznym wydziałom kryminalnym.

