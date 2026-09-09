Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-09 12:45

Na trasie kolejowej pod Radomiem doszło do katastrofy kolejowej. Lokomotywa składu IC2820, jadącego z Lublina do Szczecina, wypadła z torów po uderzeniu w auto ciężarowe. Wszystko rozegrało się w pobliżu wsi Sokolniki Suche. Pociągiem „Koziołek” podróżowało około 95 pasażerów. Na miejsce wysłano dwa śmigłowce LPR.

Informacja o tej niebezpiecznej katastrofie dotarła do odpowiednich służb tuż około godziny 11.15. Dramatyczny wypadek miał miejsce w rejonie mazowieckiej miejscowości Sokolniki Suche, gdzie od razu wysłano zastępy ratunkowe.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że wjeżdżająca na przejazd lokomotywa składu osobowego z ogromnym impetem uderzyła w samochód ciężarowy, co doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji na torach.

„Pojazd uległ niemal całkowitemu spaleniu” – przekazała na łamach dziennika „Super Express” sierżant Aleksandra Bałtowska, pełniąca funkcję oficera prasowego w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze.

Ratownicy na miejscu zdarzenia poinformowali, że w wyniku zderzenia bardzo poważnych obrażeń doznało co najmniej ośmiu osób, którym medycy przypisali najwyższy, czerwony priorytet ratunkowy. Do sprawnego transportu poszkodowanych w ciężkim stanie poderwano dwie maszyny należące do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród zabranych są maszynista oraz kierowca tira.

Służby nieustannie pracują na miejscu zdarzenia.

Wszyscy pasażerowie, których stan na to pozwalał, zostali przewiezieni autokarami do bezpiecznych miejsc. Powoli zaczynają się z nimi czynności procesowe, obecnie przede wszystkim przesłuchania. Na miejscu działa kilkudziesięciu funkcjonariuszy różnych służb - mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik KWP.

Kolejnym ważnym etapem obecnego śledztwa będą oględziny składu pociągu oraz miejsca katastrofy. Zadaniem policji będzie ustalenie jak dokładnie doszło do tego groźnego wypadku.