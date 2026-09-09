Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką

Informacja o tej niebezpiecznej katastrofie dotarła do odpowiednich służb tuż około godziny 11.15. Dramatyczny wypadek miał miejsce w rejonie mazowieckiej miejscowości Sokolniki Suche, gdzie od razu wysłano zastępy ratunkowe.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że wjeżdżająca na przejazd lokomotywa składu osobowego z ogromnym impetem uderzyła w samochód ciężarowy, co doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji na torach.

„Pojazd uległ niemal całkowitemu spaleniu” – przekazała na łamach dziennika „Super Express” sierżant Aleksandra Bałtowska, pełniąca funkcję oficera prasowego w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze.

Ratownicy na miejscu zdarzenia poinformowali, że w wyniku zderzenia bardzo poważnych obrażeń doznało co najmniej ośmiu osób, którym medycy przypisali najwyższy, czerwony priorytet ratunkowy. Do sprawnego transportu poszkodowanych w ciężkim stanie poderwano dwie maszyny należące do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród zabranych są maszynista oraz kierowca tira.

Służby nieustannie pracują na miejscu zdarzenia.

- Wszyscy pasażerowie, których stan na to pozwalał, zostali przewiezieni autokarami do bezpiecznych miejsc. Powoli zaczynają się z nimi czynności procesowe, obecnie przede wszystkim przesłuchania. Na miejscu działa kilkudziesięciu funkcjonariuszy różnych służb - mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik KWP.

Kolejnym ważnym etapem obecnego śledztwa będą oględziny składu pociągu oraz miejsca katastrofy. Zadaniem policji będzie ustalenie jak dokładnie doszło do tego groźnego wypadku.