Zlikwidowali najstarszy H&M w centrum Warszawy. W to miejsce powstała Żabka

Kultowy H&M zniknął z centrum miasta

Jesienią 2025 roku Warszawę obiegła wiadomość o końcu działalności popularnego sklepu H&M znajdującego się w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w samym sercu stolicy. Sklepy był to wyjątkowy, bo funkcjonował 21 lat i był najstarszym obiektem sieci nie tylko w Warszawie, ale też w Polsce. O skali popularności sklepu dobrze świadczy huczne pożegnanie, jakie wyprawiono w lokalu ostatniego dnia - odbyła się wtedy impreza taneczna z udziałem DJ-a, a H&M zamienił się w klub muzyczny.

Decyzja popularnej marki odzieżowej związana jest ze strategią firmy, która obecnie stawia na sprzedaż internetową i zamyka wiele ze swoich stacjonarnych placówek.

Długo nie było wiadomo, kto przejmie prestiżowy lokal po szwedzkiej marce. Ostatecznie zarządca Wars Sawa Junior zadecydował o podziale przestrzeni pozostałej po H&M-ie na mniejsze. Już wiemy, kto zajął jeden z nich.

13-tysięczna, wyjątkowa Żabka w samym sercu stolicy

8 września w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w narożniku budynku u zbiegu ul. Widok i Pasażu Wiecha otworzył się wyjątkowy, dwupoziomowy sklep sieci Żabka.

Nowa placówka o łącznej powierzchni ponad 170 m kw. wyróżnia się przede wszystkim dwoma poziomami, na których na klientów czeka zróżnicowany asortyment. Na parterze, oprócz możliwości zrobienia tradycyjnych zakupów, skorzystać można z bogato wyposażonej strefy gastronomicznej, gdzie przygotowywane są ciepłe przekąski, jak m.in. zapiekanki, wrapy, nuggetsy i pizza na kawałki. Uzupełnieniem oferty jest zautomatyzowana strefa self-service, w której klienci samodzielnie podgrzeją przekąski, zupy i dania instant. Do posiłku dobrać mogą różne samodzielnie nalewane napoje, smaczną kawę, a także nowość – matchę. Strefa oferuje również wiele innych usług, jak samodzielne drukowanie dokumentów, czy wypożyczenie powerbanku.

Sercem górnej kondygnacji jest z kolei strefa kawiarniana, gdzie można się napić kawy, która najlepiej smakuje ze słodką przekąską, jak ciasto lub deser w słoiczku – najlepiej jedzone przy panoramicznych stolikach z widokiem na centrum stolicy lub w bardziej kameralnej części sali. Na piętrze znajduje się również bogato wyposażona strefa gamingowa, umożliwiająca m.in. wirtualną rywalizację i doładowanie telefonu.

W nowej placówce znalazły się także nowoczesne ekrany, w tym pierwszy w Europie transparentny ekran LED (częściowo widać, co znajduje się za nim) przeznaczony do emisji zewnętrznej. Jego 25-proc. transparentność pozwala tworzyć efektowne, przestrzenne kreacje, nie ograniczając jednocześnie dostępu światła dziennego do wnętrza. Wysoka jasność (4200 nitów) i rozdzielczość zapewniają doskonałą jakość obrazu niezależnie od pory dnia i odległości oglądania. Łączna powierzchnia reklamowa 26 m kw. może działać jako jeden ekran lub sześć niezależnych powierzchni emisyjnych.

Z okazji otwarcia placówki numer 13 000 w kolekcji franczyzy do menu sieci trafiły nowe produkty, w tym premierowy burger.

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