Zamkną ważną ulicę w centrum Warszawy. Kierowców czekają tygodnie utrudnień

Kolejny etap prac i zamknięcie ulicy Koszykowej

Dotychczasowe roboty na ulicy Koszykowej skupiały się na odnowie chodników oraz zatok postojowych. W czwartek, 1 października o godzinie 7:00, ciężki sprzęt wjedzie na jezdnię. Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. W tym miejscu drogowcy wymienią nie tylko zużyty asfalt, ale również podbudowę drogi.

Prace potrwają kilkanaście tygodni. Zgodnie z zapowiedziami, kierowcy pojadą wyremontowaną ulicą Koszykową w Święto Niepodległości, czyli 11 listopada.

Jak ominąć utrudnienia? Wyznaczone objazdy

W związku z zamknięciem jezdni, połączenie z ulicą Koszykową straci ulica Krzywickiego. Dla kierowców przygotowano alternatywne trasy dojazdu:

Jadący od strony Placu Konstytucji pojadą ulicą Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy.

Dla podróżujących z rejonu Filtrów trasę wyznaczono ulicami Filtrową i Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej.

Z ulicy Krzywickiego będzie można pojechać Nowowiejską i Aleją Niepodległości lub skierować się do Filtrowej.

Z ulicy Koszykowej po stronie Filtrów objazd poprowadzi ulicą Lindleya do Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ulicy Koszykowej będzie możliwy od strony ulicy Krzywickiego.

Ułatwienia i zmiany dla kierowców

Aby zminimalizować utrudnienia na okolicznych skrzyżowaniach, wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Koszykowej, Chałubińskiego i Alei Niepodległości działanie sygnalizacji świetlnej zostanie dopasowane do nowych potoków aut. Ponadto kierowcy zyskają możliwość skrętu w lewo z ulicy Chałubińskiego w Koszykową w kierunku Placu Konstytucji.

Kolejna zmiana dotyczy ulicy Lindleya. Kierowcy jadący od strony Alej Jerozolimskich będą musieli skręcić w ulicę Oczki. Rozwiązanie to ma ułatwić manewr skrętu z Koszykowej w Lindleya i dalej w stronę Alej.

Zakazy parkowania i utrudnienia dla pieszych

Warto pamiętać, że na całym remontowanym odcinku ulicy Koszykowej zaczną obowiązywać bezwzględne zakazy parkowania, które obejmą również wyznaczone miejsca postojowe. Pozostawione tam samochody będą odholowywane na koszt właściciela. Piesi również muszą liczyć się z przejściowymi niedogodnościami, jednak przejścia dla pieszych będą zamykane dopiero pod sam koniec inwestycji, czyli w trakcie układania ostatniej warstwy asfaltu.

Zmiany w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego

Prace drogowe wpłyną także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Swoją trasę zmienią autobusy popularnej linii 159, które na czas prowadzenia robót zostaną skierowane na objazd biegnący Alejami Jerozolimskimi oraz ulicą Chałubińskiego.