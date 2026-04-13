Wzniosą dwa nowe gmachy w sercu Warszawy. Jest ważna umowa

Powstaną nowe siedziby Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dwa sześciokondygnacyjne budynki powstaną przy ul. Świętojerskiej 9. Między nimi znajdzie się przestrzeń na zielony plac z małą architekturą, z którego będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy. Za dokumentację projektową inwestycji odpowiadało biuro architektoniczne Projekt Praga Sp. z o.o.

- Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach w obiekcie przy Placu Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę. Prace ruszą niebawem i liczymy, że już w 2029 r. na mapie Warszawy pojawią się nowe gmachy, przyjazne i otwarte dla mieszkańców - zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Do budynku samorządu województwa mazowieckiego o powierzchni użytkowej ponad 6,8 tys. m² wprowadzą się m.in. Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Kancelaria Sejmiku. W środku, poza salami posiedzeń, powstaną sale dydaktyczne, przestrzenie biurowe oraz strefy usługowe. Nie zabraknie też wewnętrznego patio. Obiekt będzie możliwie ekologiczny, nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowa siedziba Sądu Apelacyjnego w Warszawie o powierzchni użytkowej ponad 5,3 tys. m² pomieści natomiast m.in. sale rozpraw oraz pomieszczenia biurowe wydziałów. - Sąd Apelacyjny w Warszawie istnieje ponad 35 lat i jest jedynym sądem apelacyjnym w kraju, który nie dysponuje własnym budynkiem. Przeważająca część jego działalności jest prowadzona w wynajmowanych obiektach. Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą to historyczny moment dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ponieważ daje nadzieję na pozyskanie siedziby adekwatnej do rangi Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zaznaczyła prezes Dorota Markiewicz.

Jak długo potrwają prace i ile będą kosztowały?

Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o., Lantania SA i Pan Mediterranean Engineering Company LTD. W pierwszej kolejności wykonawca ruszy z robotami przygotowawczymi oraz rozbiórką i przebudową części sąsiedniego budynku. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 239,6 mln zł - 102,2 mln zł pochłonie budowa obiektu dla sądu, a 124,3 mln zł zostanie przeznaczone na wzniesienie budynku samorządu. Do tego dojdzie przebudowa ul. Telakowskiej za 1,5 mln zł. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do połowy 2029 r.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?