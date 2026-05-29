Wzruszysz się! Ten quiz o smakach dzieciństwa z PRL i lat 90. przeniesie cię w czasie

Smaki dzieciństwa - quiz z uwielbianych smakołyków z czasów PRL i nie tylko

Każdy z nas bez wątpienia może przypomnieć sobie przysmaki, które kojarzą mu się z dzieciństwem. Dla niektórych będą to ciasta pieczone przez mamę, dla kolejnych - lody jedzone podczas spacerów. Inni natomiast wspominać będą bogactwa szkolnych sklepików. Jako że każde pokolenie ma smakołyki, wspominane po latach z prawdziwą tęsknotą, w naszym quizie znajdziecie pytania dotyczące zarówno PRL-u, jak i lat późniejszych. Natraficie na pytania o cukierki, lody, chrupki, gumy i inne pyszności z dzieciństwa.

Jesteście gotowi do wspólnej zabawy? Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania:

Smaki dzieciństwa. Czy pamiętasz, czym zajadaliśmy się przed laty? Quiz Pytanie 1 z 10 Popularne gumy w kolorowych papierkach, które były hitem wśród dzieci głównie w latach 90., nazywały się... Extra Super Turbo Następne pytanie

Słodkie legendy PRL-u: Od Delicji po oranżadę w proszku

Choć sklepowe półki nie uginały się pod ciężarem słodyczy, to właśnie w czasach PRL-u narodziły się smaki, które dla wielu stały się prawdziwymi legendami. Kto nie pamięta kultowych Delicji Szampańskich, które często gościły na stołach podczas rodzinnych uroczystości i były synonimem odrobiny luksusu? Prawdziwym hitem, zwłaszcza wśród najmłodszych, była też oranżada w proszku. Jej niezwykłość polegała na tym, że nie tylko przygotowywano z niej napój, ale również wyjadano ją prosto z torebki, co barwiło język na intensywny, pomarańczowy kolor i było jednym z ulubionych podwórkowych rytuałów.

Hity lat 90. na szkolnych przerwach – gumy Turbo, chrupki i napoje

Lata 90. przyniosły prawdziwą rewolucję na sklepowych półkach, a szkolne sklepiki stały się centrum wymiany najnowszych zdobyczy. Niekwestionowanym królem przerw była guma Turbo, w której bardziej od smaku liczyły się kolekcjonerskie obrazki z samochodami. Każdy marzył o uzbieraniu pełnej kolekcji i z wypiekami na twarzy odwijał papierek, by sprawdzić, jaki model auta trafił mu się tym razem. Obok niej królowały chrupki o fantazyjnych kształtach i smaku ketchupu czy zielonej cebulki, a wszystko popijano gazowanymi napojami, często sprzedawanymi w charakterystycznych woreczkach ze słomką.

Wspomnienie smaków dzieciństwa – dlaczego są tak ważne?

Smaki i zapachy mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień. Dzieje się tak, ponieważ są one silnie powiązane z naszymi emocjami i kontekstem, w jakim je poznawaliśmy. Kultowy cukierek czy guma do żucia to nie tylko produkt – to klucz do beztroskich lat, wspomnień o przyjaciołach z podwórka, wakacjach u dziadków czy pierwszej wycieczce szkolnej. Każdy kęs potrafi przenieść nas w czasie do konkretnych chwil i ludzi.

Właśnie dlatego powrót do tych przysmaków jest dla wielu z nas czymś więcej niż tylko zaspokojeniem apetytu. To krótka, sentymentalna podróż, która pozwala na nowo poczuć radość i prostotę dziecięcych lat. Te smaki stają się częścią naszej tożsamości, symbolem czasów, które minęły, ale na zawsze pozostały w naszej pamięci.