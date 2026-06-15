Za cenę mieszkania w stolicy kupili własną wioskę. Ich inwestycja robi ogromne wrażenie

Mieszkanie na Mokotowie droższe niż cała wioska w Hiszpanii

Rosnące koszty nieruchomości w Polsce powodują, że zagraniczne oferty często wydają się wręcz nierealne. Idealnym przykładem jest sytuacja z Hiszpanii, gdzie dwójka Holendrów kupiła opuszczoną osadę za sumę, która w Warszawie wystarczyłaby zaledwie na dobre mieszkanie.

Z informacji przekazanych przez portal polsatnews.pl wynika, że Maaike Geurts i Tibor Strausz nabyli wyludnioną wioskę w północnej Hiszpanii. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt budynków, w tym dawne gospodarstwa rolnicze oraz rozległy teren. Cała inwestycja kosztowała ich około 350 tys. euro, jednak wymaga gruntownej rewitalizacji.

Mokotów kontra hiszpańska wioska

Jeszcze kilka lat wstecz milion złotych pozwalał na zakup przestronnego lokum w dogodnej lokalizacji w stolicy. Obecnie taka kwota najczęściej pokrywa koszt zakupu 60–70-metrowego mieszkania w bardziej popularnych rejonach Warszawy.

Jedną z najdroższych dzielnic pozostaje Mokotów, gdzie ceny za metr kwadratowy nowych mieszkań zaczynają się od kilkunastu, a często przekraczają 20 tys. zł. To oznacza, że za większe lokum w tej okolicy trzeba zapłacić nierzadko znacznie ponad milion złotych. W tej samej cenie para z Holandii zdołała nabyć całą miejscowość. To zestawienie pokazuje gigantyczne dysproporcje, z jakimi mamy do czynienia na europejskich rynkach nieruchomości.

Nowi właściciele zamierzają przywrócić wiosce życie. Planują remont budynków i stworzenie miejsca, które będzie przyciągało turystów oraz osoby szukające spokojnego życia z dala od miejskiego zgiełku. Zdjęcie regionu znajdziecie w galerii poniżej.

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Bárcena de Bureba w hiszpańskiej prowincji Burgos [ZDJĘCIA]

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Dziesiątki budynków i ogromny teren

Kupowanie wyludnionych miejscowości w Hiszpanii nie należy do rzadkości. Wielu młodych ludzi masowo opuszcza prowincję na rzecz dużych miast, co prowadzi do pustoszenia całych osad.

Jak wspominaliśmy, Holendrzy mają ambitny plan ożywienia swojej wioski. Chcą odnowić istniejące obiekty i stworzyć azyl dla turystów oraz osób poszukujących spokoju, z dala od hałasu wielkich metropolii.

Nieruchomości w Hiszpanii coraz popularniejsze

Zainteresowanie hiszpańskim rynkiem nieruchomości systematycznie rośnie także w Polsce. Inwestorów przyciąga nie tylko wspaniały klimat i bliskość morza, ale przede wszystkim atrakcyjne ceny. Z relacji nabywców wynika, że kwota potrzebna na warszawskie mieszkanie wystarcza na zakup domu lub apartamentu w pięknych zakątkach Hiszpanii.