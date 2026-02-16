Zaginiony 17-latek z Pragi nie żyje. Przez tydzień szukała go cała Warszawa

Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Aleksandra Ł., który zaginął ponad tydzień temu na Pradze-Północ w Warszawie.

Ciało nastolatka odnaleziono w sobotę (14 lutego) w Wawrze.

Policja wcześniej apelowała o pomoc w poszukiwaniach, publikując rysopis zaginionego. Okoliczności śmierci chłopca są wyjaśniane.

Poszukiwania 17-letniego Aleksandra Ł.

Od wielu dni trwały poszukiwania Aleksandra Ł. 17-latek ponad tydzień temu wyszedł z domu na Pradze-Północ i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z najbliższymi. Ślad po nim zaginął. Policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach zaginionego nastolatka.

Apel policji o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci od początku poszukiwań prowadzili intensywne działania w terenie. Mundurowi opublikowali między innymi zdjęcia nastolatka oraz szczegółowy rysopis, aby zwiększyć szanse na jego odnalezienie. Z przekazanych informacji wynikało, że chłopak miał około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz jasne blond włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i adidasy.

Funkcjonariusze od początku podkreślali, że każda informacja może mieć kluczowe znaczenie i apelowali do wszystkich, którzy mogli widzieć nastolatka lub wiedzieć, gdzie przebywa.

− Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie − przekazywała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Tragiczny finał poszukiwań w Wawrze

Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny. Ciało 17-letniego Aleksandra zostało odnalezione w Wawrze. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez śledczych.

− W piątek (14 lutego) otrzymaliśmy zgłoszenie od spacerowicza. Znaleziono człowieka leżącego na ziemi. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności została potwierdzona tożsmość tego człowieka. Był to zaginiony młody chłopak. Wszystkie materiały przekazaliśmy do prokuratury − potwierdziła "Super Expressowi" podinsp. Joanna Węgrzyniak z policji w Wawrze. Te same informacje potwierdziła również nadkom. Paulina Onyszko z policji na Pradze-Północ.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki