Zakatowali małego Kubusia. Był rzucany o ścianę i podłogę. Dziś siedziałby w szkolnej ławce

Mija kolejny rok od śmierci 3,5-letniego Kubusia, który zginął w wyniku zadanych mu obrażeń.

Ojciec dziecka, Patryk W., został skazany na dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka na 25 lat więzienia za przymykanie oczu na krzywdę dziecka.

Poznaj wstrząsające szczegóły tej tragedii i dowiedz się, co działo się za zamkniętymi drzwiami.

Kubuś zginął w męczarniach. Lekarze byli bezsilni

Koszmar Kubusia wyszedł na jaw w lutym 2022 roku. Jego babcia przyjechała w odwiedziny. To, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Na ratunek dla malucha było już za późno. Dziecko z zatrzymaniem krążenia i poważnym urazem głowy trafiło na oddział neurochirurgii. Lekarze podjęli heroiczną walkę o jego życie, operując krwiaka mózgu. Niestety, obrażenia były zbyt rozległe. Po kilku tygodniach Kubuś zmarł w szpitalu.

Makabryczne szczegóły zbrodni. Rzucali nim o ścianę

Policja szybko zatrzymała rodziców Kubusia. 26-letni ojciec, Patryk W., tłumaczył się, że jedynie dawał synowi klapsy. Matka, 26-letnia Kinga Ł., przyznała, że wiedziała o przemocy, ale nic nie zrobiła. Śledztwo ujawniło przerażające fakty.

Jak ustalili śledczy, Patryk W. znęcał się nad Kubusiem od listopada 2020 do lutego 2022 roku. Gdy zaczął się koszmar, chłopczyk jeszcze nie wyrósł z pieluszek. Ojciec rzucał nim o ścianę, podłogę i drewniany stelaż łóżka, bił pasem, wykręcał dłonie i palce. Kinga Ł. nie reagowała na przemoc, a razem z ojcem chłopca głodziła go, zamykała w ciemnej łazience i groziła oddaniem do domu dziecka.

Sprawiedliwość po dwóch latach. Dożywocie za śmierć Kubusia

Po dwóch latach od zbrodni, sąd wydał wyrok. Patryk W. został skazany na dożywocie. Jego partnerka, Kinga Ł., usłyszała wyrok 25 lat więzienia.

Jaki dziś byłby Kubuś? Które bajki mógłby oglądać bez przerwy? Czy miałby ulubionego resoraka? Tego już się nie dowiemy.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej możesz uzyskać pomoc dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 120 002. Dzwoniąc pod numer infolinii możesz uzyskać: wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Telefon jest czynny całodobowo.

