Dwa tygodnie bez pociągów między Warszawą Wawer a Otwockiem

Rozpoczyna się najważniejszy etap robót między Warszawą Wawer a Otwockiem - poinformowali w nowym komunikacie przedstawiciele biura prasowego PKP PLK. Od 12 do 26 kwietnia wykonawca zajmie się połączeniem bajpasów z istniejącymi torami, przebuduje urządzenia sterowania ruchem oraz ruszy z budową nowych rozjazdów i ścian szczelinowych. Szeroki zakres prac spowoduje wstrzymanie ruchu pociągów, a podróżni Kolei Mazowieckich i SKM skorzystają z zastępczej komunikacji autobusowej.

"Autobusy będą zatrzymywać się głównie przy istniejących przystankach w pobliżu stacji kolejowych. Na stacjach Warszawa Wawer i Otwock powstaną tymczasowe pętle autobusowe, a dodatkowe przystanki w następujących lokalizacjach: na wysokości tymczasowego przejazdu kolejowego w Radości, na wysokości peronów tymczasowych w Radości, a wysokości ul. Kłodzkiej po stronie wschodniej torów Falenicy, na wysokości peronów tymczasowych w Falenicy, na ul. Jana Pawła II w Otwocku - obsłużą pasażerów wsiadających i wysiadających na przystanku Otwock Świder" - poinformowały PKP PLK, dodając, że w Falenicy powstanie też dodatkowa zatoczka autobusowa, a na stacji Warszawa Wawer - tymczasowe perony.

Ruszy autobusowa komunikacja zastępcza (12-26.04.2026)

W dniach 12-26 kwietnia pociągi SKM i KM dojadą od Warszawy Wschodniej do Warszawy Wawer, po czym zawrócą. Wzdłuż wyłączonej linii kolejowej pojedzie zastępcza linia autobusowa ZS1: PKP Wawer - Widoczna - Patriotów (jezdnia zachodnia) - Józefów: Piłsudskiego - Otwock: Kołłątaja - Majowa - Jana Pawła II - Warszawska - PKP Otwock (strona wschodnia). Pojazdy w godzinach szczytu zabiorą pasażerów co ok. 10 minut, a w niedziele i poza szczytem - co ok. 15 minut. "Autobusy zastępcze wyślą także Koleje Mazowieckie" - podkreślili stołeczni urzędnicy.

Do dyspozycji podróżnych będą także częstsze kursy na linii 521 (PKP Falenica - Rondo Wiatraczna) oraz nowa linia 229: PKP Falenica - Patriotów - Bysławska - Liliowa - Tawułkowa - Przewodowa - Wał Miedzeszyński - POW - Przyczółkowa - Branickiego - Płaskowickiej - Rosoła - Gandhi - Al. KEN - Metro Imielin. Autobusy pojadą na niej co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w soboty oraz święta. Mieszkańcy Wawra nadal będą też mogli korzystać z linii 319.

Warto również zaznaczyć, że na odcinku: Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer - Otwock w pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich honorowane będą wszystkie bilety WTP. "Wszystkie bilety KM będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wawer - Otwock oraz w autobusach kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7: na całych trasach w linii 521 (Wiatraczna - Falenica) i ZS1 (Otwock - PKP Wawer); 115: na odcinku PKP Międzylesie - PKP Falenica; 142: na odcinku PKP Falenica - Wiatraczna; 213: na odcinku PKP Falenica - PKP Anin; 219: na odcinku PKP Radość - PKP Anin; 319: na odcinku PKP Międzylesie - Szachowa" - wyliczyli urzędnicy.

Od 27 kwietnia pociągi powrócą na wyłączoną wcześniej trasę, jednak przez rok ruch będzie prowadzony po jednym torze między Warszawą Międzylesie i Otwockiem. Jak poinformował ratusz, pasażerowie w godzinach szczytu będą mogli skorzystać z jednego pociągu SKM i dwóch Kolei Mazowieckich na godzinę w każdym kierunku.

