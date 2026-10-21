Zaskakujący lider rankingu miast do przeprowadzki. To nie Warszawa kusi Polaków

Choć to Warszawa przez lata uchodziła za główny magnes dla osób szukających rozwoju zawodowego i wyższych zarobków, najnowsze dane pokazują interesujący trend na polskim rynku nieruchomości. Przygotowany niedawno ranking najpopularniejszych miejsc do życia wskazuje, że obywatele naszego kraju coraz częściej decydują się na relokację do mniejszych ośrodków miejskich, a lider zestawienia dla wielu stanowić będzie ogromne zaskoczenie.

Gdzie najchętniej przeprowadzają się Polacy? Podwarszawskie Marki i Kobyłka na podium

Zestawienie, opracowane przez portal Business Insider Polska, wzięło pod lupę statystyki migracyjne z przeszło 300 gmin miejskich na przestrzeni lat 2021-2025. Głównym wyznacznikiem w tej analizie było saldo migracji przeliczone na tysiąc mieszkańców.

Okazało się, że najwyższe miejsca na podium zdominowały niewielkie ośrodki. Złoty medal w tym zestawieniu zdobyły Marki zlokalizowane na Mazowszu. Zaraz za nimi uplasowała się sąsiednia Kobyłka, natomiast brąz trafił do pomorskiej Rumi. To wyraźny dowód na to, że przy uwzględnieniu relacji napływu do odpływu mieszkańców, największe metropolie wcale nie wiodą prymu.

Dlaczego podwarszawskie Marki przyciągają nowych mieszkańców?

To właśnie położone tuż przy granicy z Warszawą Marki triumfują w ogólnopolskim rankingu pożądanych miast. Ta mazowiecka miejscowość zdeklasowała potężniejsze i bardziej znane metropolie. Taki wynik udowadnia, że szukając nowego miejsca zamieszkania, Polacy bardzo często świadomie rezygnują z życia w samej stolicy.

Kluczowym argumentem za wyborem Marek jest z pewnością bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy. Takie usytuowanie pozwala mieszkańcom czerpać z bogatego rynku pracy i infrastruktury potężnej aglomeracji, oferując jednocześnie spokój poza jej ścisłym centrum. Należy jednak mieć na uwadze, że suche dane statystyczne nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie o wszystkie powody, dla których ludzie masowo wybierają ten konkretny adres.

Najbardziej pożądane miasta w Polsce [LISTA]

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Warszawa daleko w tyle w rankingu migracyjnym

Mimo że Warszawa nieprzerwanie odgrywa kluczową rolę jako centrum gospodarcze kraju, w najnowszym rankingu pożądanych adresów nie zdołała wejść do czołówki. Stolica Polski uplasowała się dopiero na 33 pozycji, lądując poza pierwszą trzydziestką. Z kolei najwyżej notowaną potężną aglomeracją w tym zestawieniu okazał się Kraków, który zajął 11 lokatę.