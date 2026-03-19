Zabójstwo księdza w Siedlcach. Zaskakujący wyrok. Rodziny ofiar "kolekcjonera młotków" zamarły w sądzie

Postępowanie wobec 28-latka zostało formalnie zakończone przez siedlecki sąd z powodu jego choroby psychicznej.

Biegli zdiagnozowali u mężczyzny schizofrenię paranoidalną, co poskutkowało umieszczeniem go w zamkniętym zakładzie.

Finał głośnego procesu wzbudził ogromne emocje i przerażenie wśród osób dotkniętych zbrodniami.

Decyzja sądu w Siedlcach. Rafał J. uniknie więzienia

Trzyletnie postępowanie sądowe zakończyło się rozstrzygnięciem, które wywołało falę oburzenia. 28-letni Rafał J., odpowiedzialny za brutalne napaści w Sokołowie Podlaskim, Siedlcach oraz celi aresztu, zostanie przymusowo umieszczony w zamkniętej placówce psychiatrycznej.

Siedlecki Sąd Okręgowy podjął decyzję o umorzeniu sprawy, opierając się na najnowszych ekspertyzach sporządzonych przez lekarzy. Specjaliści jednoznacznie stwierdzili, że sprawca jest dotknięty schizofrenią paranoidalną. W chwili popełniania czynów mężczyzna miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia, a mordercze podszepty i halucynacje zmuszały go do zabijania.

W uzasadnieniu postanowienia sędzia podkreślił, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, osoba zmagająca się z tak ciężkimi zaburzeniami nie podlega odpowiedzialności karnej i musi zostać uznana za niewinną z uwagi na chorobę.

Rozpacz siostry zamordowanego księdza na sali sądowej

Odczytanie sentencji wyroku głęboko wstrząsnęło siostrą zakatowanego duchownego Adama. Kobieta nie potrafiła powstrzymać napływających łez, co chwilę ocierając zapłakaną twarz higieniczną chusteczką.

Obserwujący proces ludzie uważają, że odizolowanie sprawcy na oddziale psychiatrycznym nie jest optymalnym rozwiązaniem. W rozmowie z reporterem "Super Expressu", 40-letni Dariusz S. z gminy Bielany wyraził przekonanie:

"Ze szpitala łatwiej można wydostać się na wolność niż z więzienia"

Krwawe zbrodnie na Mazowszu. Śmierć franciszkanina z Siedlec

Brutalna seria ataków w wykonaniu mieszkańca mazowieckich Kowies wstrząsnęła regionem na początku obecnego dziesięciolecia. Sprawca z zimną krwią terroryzował lokalną społeczność.

Jesienią, dokładnie 12 listopada 2021 roku, napastnik zaatakował na terenie siedleckiego parku miejskiego. Uderzeniami młotka pozbawił życia 35-letniego o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego, duchownego posługującego w miejscowej parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Ataki młotkiem w Sokołowie Podlaskim. Nie żyje 39-letnia Nadia Y.

Na początku stycznia 2022 roku doszło do kolejnego dramatu, tym razem na ulicach Sokołowa Podlaskiego. Narzędziem zbrodni ponownie okazał się młotek, od którego ciosów zginęła 39-letnia Nadia Y., kobieta wracająca do domu po skończonej pracy w charakterze sprzątaczki.

Dzień przed zamordowaniem Nadii Y., 17 stycznia 2022 roku, agresor próbował pozbawić życia innego mieszkańca Sokołowa Podlaskiego. Marcin S. zdołał się obronić i uciec z miejsca zdarzenia, jednak na skutek doznanych obrażeń został okaleczony do końca życia.

Nawet po trafieniu za kraty, Rafał J. nie zaprzestał agresywnych zachowań, próbując zabić więziennym taboretem osadzonego w tej samej celi współwięźnia. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji od wydanego wyroku.