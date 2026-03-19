Pirat drogowy z Mińska Mazowieckiego. Jechał 251 km/h bez prawa jazdy

Funkcjonariusze policji w Mińsku Mazowieckim prowadzili 19 marca 2026 roku rutynowe działania na autostradzie. W pewnym momencie policyjny wideorejestrator namierzył motocykl marki Honda, poruszający się z niewyobrażalną prędkością. Pomiar wskazał aż 251 km/h, co oznaczało przekroczenie dopuszczalnej na tym odcinku prędkości o 111 km/h. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedział 27-latek, który w policyjnych systemach figurował jako osoba bez uprawnień do kierowania motocyklami. Jego brawurowa przejażdżka zakończy się w sądzie.

Brawura i nadmierna prędkość. Policja ostrzega przed tragicznymi skutkami

Zatrzymanie motocyklisty to jaskrawy przykład lekceważenia przepisów i igrania z życiem, zarówno własnym, jak i innych uczestników ruchu. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Drastycznie wydłuża ona drogę hamowania i ogranicza czas na jakąkolwiek reakcję w przypadku pojawienia się nagłego zagrożenia na drodze. Nawet najmniejszy błąd przy tak dużej prędkości może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji do nieodwracalnej tragedii.

Apel policji w Mińsku Mazowieckim. Bezpieczeństwo zależy od każdego kierowcy

Funkcjonariusze z komendy w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny apelują do wszystkich kierowców o rozsądek i odpowiedzialność. Przestrzeganie przepisów, a zwłaszcza ograniczeń prędkości, to nie tylko sposób na uniknięcie mandatu, ale przede wszystkim wyraz dbałości o ludzkie życie. Każda osoba siadająca za kierownicą musi mieć świadomość, że jej decyzje wpływają na bezpieczeństwo wszystkich na drodze. Chwila brawury może kosztować kogoś zdrowie lub życie, dlatego kluczowe jest, aby zawsze kierować się rozwagą i szacunkiem dla innych.

Źródło: Policja.pl