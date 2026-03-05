Zatrzymanie w Warszawie. Członek gangu z Malmoe w rękach CBŚP

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-03-05 11:00

W Warszawie doszło do zatrzymania poszukiwanego obywatela Szwecji, Nasera Z., podejrzanego o udział w gangu z Malmoe. Akcja Centralnego Biura Śledczego Policji miała miejsce w środę 4 marca 2026 roku. Mężczyzna był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z zarzutami dotyczącymi przestępczości narkotykowej i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.

facet w kajdankach

Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skuteczną akcję w stolicy, która zakończyła się zatrzymaniem Nasera Z. Zatrzymany to obywatel Szwecji, który według ustaleń śledczych jest powiązany z jedną z groźnych grup przestępczych działających w Malmoe. Jego schwytanie było możliwe dzięki Europejskiemu Nakazowi Aresztowania, który został za nim wystawiony przez szwedzkie organy ścigania. Główne zarzuty, jakie na nim ciążą, dotyczą handlu narkotykami na dużą skalę oraz przynależności do zorganizowanego gangu.

Międzynarodowa współpraca policji kluczem do sukcesu

Zatrzymanie Nasera Z. w Warszawie jest efektem ścisłej i dobrze skoordynowanej współpracy polskiego CBŚP z policją ze Szwecji. Wymiana informacji między służbami obu krajów pozwoliła na precyzyjne namierzenie poszukiwanego mężczyzny na terenie Polski. Dzięki danym przekazanym przez szwedzkich partnerów, polscy funkcjonariusze mogli zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić operację zatrzymania. Tego typu wspólne działania są kluczowe w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, szczególnie w kontekście handlu narkotykami.

Źródło: Policja.pl

