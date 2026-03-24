Zderzenie tramwaju z autobusem na rondzie Waszyngtona. Trzy osoby przewieziono do szpitala

Poważna kolizja autobusu z tramwajem miała miejsce na rondzie Waszyngtona.

Służby udzieliły pomocy czterem rannym pasażerom, z czego trzy osoby wymagały pilnej hospitalizacji.

Wypadek na rondzie Waszyngtona w Warszawie. Interwencja straży pożarnej

Groźny incydent drogowy rozegrał się po godzinie 12. Autobus transportu publicznego zderzył się z wagonem tramwajowym na jednym z głównych warszawskich skrzyżowań. Kolizja wywołała natychmiastową reakcję służb ratowniczych, a akcję zabezpieczającą teren prowadziły oddziały strażaków. Nadzór nad całą skomplikowaną operacją objął bezpośrednio warszawski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Poszkodowanych zostało łącznie czworo rannych uczestników ruchu. Starszy brygadier Paweł Adamczyk przekazał informacje o przewiezieniu trzech poszkodowanych do szpitala. Czwarta z poszkodowanych osób otrzymała niezbędną pomoc na miejscu i po szczegółowym badaniu ostatecznie nie wymagała hospitalizacji.

Zmiany tras po zderzeniu autobusów i tramwajów w Warszawie

Kolizja wywołała spory chaos w rozkładach jazdy warszawskiego transportu publicznego. Opóźnienia zanotowano na liniach tramwajowych numer 9 oraz 24, które zmierzały w kierunku Gocławka i ronda Wiatraczna. Poważne trudności w przejeździe dotknęły również pasażerów korzystających na co dzień z autobusów oznaczonych numerami 123, 138 oraz 509.

Tramwaje omijały miejsce wypadku jadąc aleją Józefa Poniatowskiego, następnie skręcały w aleję Zieleniecką i ulicę Grochowską.

Autobusy kierujące się w stronę Gocławia, Bokserskiej i Dworca Wschodniego również skierowano na przymusowe objazdy. Zmieniona trasa prowadziłaprzez aleję Zieleniecką, aleję Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie oraz ulicę Francuską.