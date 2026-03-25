Zmasakrowali 51-latka kastetem i okradli! Trójka podejrzanych bandytów zatrzymana

Zuzanna Sekuła
2026-03-25 10:19

Trzy osoby, podejrzane o napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia w Józefowie, zostały zatrzymane przez policję. Ofiarą padł 51-letni mężczyzna, który został dotkliwie pobity metalowym kastetem, a następnie okradziony. Sprawcy, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku, trafili do aresztu na 3 miesiące.

  • W Józefowie doszło do brutalnego napadu z użyciem kastetu, którego ofiarą padł 51-letni mężczyzna.
  • Trzech sprawców - dwie kobiety i mężczyzna - zostało zatrzymanych dzięki monitoringowi miejskiemu.
  • Jednemu z nich, recydywiście, grozi do 30 lat więzienia; cała trójka trafiła do aresztu.

Brutalny rozbój w Józefowie

Cała sprawa rozpoczęła się 19 marca, kiedy to do komisariatu w Józefowie zgłosił się 51-letni mężczyzna z widocznymi obrażeniami. Z jego relacji wynikało, że dzień wcześniej, na jednym ze skwerów w Józefowie, został zaatakowany i okradziony przez grupę osób. Napastnicy użyli do ataku kastetu. Informacja o tak brutalnym czynie natychmiast zmobilizowała śledczych, którzy ruszyli w miasto w celu ujęcia sprawców.

Zatrzymanie bandytów

Całe szczęście system monitoringu miejskiego w Józefowie działał bez zarzutu. Dzięki nagraniom i zebranym informacjom, udało się ustalić personalia napastników. Już po kilku godzinach od zgłoszenia, funkcjonariusze zatrzymali dwie z trzech podejrzanych osób. Byli to 47-letni mężczyzna oraz 50-letnia kobieta. Ich aresztowanie było pierwszym krokiem do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i pociągnięcia wszystkich winnych do odpowiedzialności.

Kiedy dwójka sprawców przebywała w celi, mundurowi dokonali zatrzymania 42-letniej kobiety. Tym samym, cała grupa podejrzana o brutalny atak na 51-latka stanie przed sądem.

Surowa kara za rozbój z kastetem

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. Odpowiedzą oni za wspólne dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.  Jak podaje podkom. Patryk Domarecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, sytuacja prawna jednego z zatrzymanych jest szczególnie poważna. 47-letni mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności. Cała trójka trafiła do aresztu na 3 miesiące. 

