Zniknęły kultowe "Ewusie". Koleje Mazowieckie zrezygnowały ze słynnych pociągów

Koniec słynnych "Ewusi"

Idzie nowe na torach. W pierwszym tygodniu maja Koleje Mazowieckie ogłosiły, że z końcem kwietnia swoją służbę w barwach tego przewoźnika kończą wysłużone składy EZT EW60 zwane przez miłośników pociągów pieszczotliwie "Ewusiami".

Co ciekawe, były to jedyne dwa składy tej serii wyprodukowane w Polsce. Powstały w zakładach Pafawag we Wrocławiu w 1990 roku dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a w 2005 roku zostały sprzedane Kolejom Mazowieckim. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić wady tych maszyn - przede wszystkim chodziło o to, że nie pasowały one do niektórych zmodernizowanych tras, gdzie ze względu na problemy z obsługą niższych peronów, jednostki te nie mogły kursować. Ostatecznie z dniem 30 kwietnia "Ewusie" zakończyły swoją blisko 20-letnią przygodę w barwach KM.

"Te charakterystyczne pociągi były świadkami tysięcy Waszych podróży do pracy, szkoły i do domu. Przez wiele lat budziły największe emocje wśród pasażerów i miłośników kolejnictwa" - podało z dumą KM w swoich social mediach.

FLIRT-y za Ewusie

W tym samym tygodniu, w którym poinformowano o zniknięciu "Ewusi", Koleje Mazowieckie z dumą ogłosiły, iż otrzymały dostawę pierwszych dziewięciu z 75 zamówionych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) FLIRT. Powstają one na Mazowszu, a dokładnie w zakładach Stadler Polska w Siedlcach.

W 2026 roku do przewoźnika trafią łącznie 53 pociągi tego typu.

W najbliższym czasie nowe składy zostaną skierowane do obsługi wybranych połączeń m.in. na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego.

„Dostarczenie pierwszych dziewięciu pociągów w tak krótkim czasie, po 22 miesiącach od podpisania kontraktu, to ogromne wyzwanie, ale także powód do wielkiej dumy. Pracujemy pełną parą – z linii produkcyjnej co tydzień wyjeżdża jeden pojazd. W naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich, których w tym roku dostarczymy aż 53” – podkreślił prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Pięcioczłonowe pociągi FLIRT w barwach KM są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy Internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe. Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 km/h.

Projekt zakupu nowego taboru jest dofinansowany ze środków unijnych - w tym m.in. z KPO.

