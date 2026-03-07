13-latek bił i kopał bezdomnego w galerii handlowej! Koleżanki głośno go dopingowały

W galerii handlowej w Przasnyszu 13-latek bił i kopał 56-letniego bezdomnego mężczyznę, a grupa nastolatek dopingowała go i podjudzała do agresji.

Policja otrzymała zgłoszenie o napaści i ustaliła tożsamość 15 nieletnich uczestników zdarzenia w wieku od 13 do 16 lat, mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Pięć nastolatek w wieku 14-16 lat zostało przesłuchanych jako sprawczynie podżegania i pomocnictwa do udziału w bójce, a wobec 13-latka podjęto działania dotyczące demoralizacji.

Cały materiał dowodowy został przekazany do Sądu Rejonowego w Przasnyszu Wydział Rodzinny i Nieletnich, który będzie rozpatrywał sprawę.

Przasnysz. 13-latek zaatakował bezdomnego w galerii handlowej

Sprawa szokującego zachowania nastolatków wyszła na jaw po tym, jak 23 lutego lokalny serwis infoprzasnysz.com udostępnił wstrząsające nagranie z zajścia. Na filmiku widać młodego chłopaka atakującego dorosłego mężczyznę. Nastolatek kopie go i bije. W tle słychać śmiechy, wyzwiska, wulgaryzmy i podpuszczanie do dalszych ciosów. W pewnym momencie nastolatek miał nawet wyciągnąć młotek!

Policja informację o napaści otrzymała wieczorem 20 lutego. Ze zgłoszenia wynikało, że to grupa młodych dziewcząt nakłaniała 13-letniego chłopaka do zadawania ciosów mężczyźnie. Zanim jednak mundurowi dotarli na miejsce, zarówno grupa agresywnej młodzieży, jak i atakowany mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. - Funkcjonariusze zaniepokojeni zgłoszeniem, pomimo że nie zastali osób na miejscu, zajęli się sprawą i ustalili, a następnie odnaleźli mężczyznę. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany na powyższą okoliczność. W sprawie ustalono i przesłuchano świadków oraz zabezpieczono zapis monitoringu - przekazała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Jak dodała, funkcjonariusze ustalili tożsamość 15 osób nieletnich uczestniczących w tym haniebnym zdarzeniu. To mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat!

Jest ruch prokuratury

- Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce. W sprawie wobec 13-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego podjęto działania dotyczące jego demoralizacji - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak dodała, cały materiał dowodowy dotyczący wszystkich nieletnich 3 marca został przekazany przez Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu do Sądu Rejonowego w Przasnyszu Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawa będzie więc rozpatrywana przez sąd rodzinny.

