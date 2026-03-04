Nowy fotoradar w woj. mazowieckim już działa. Znamy lokalizację

Nowy fotoradar w woj. mazowieckim - gdzie stanęło urządzenie?

Jak wynika z informacji przekazanych w poniedziałek, 2 marca przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, punktualnie o godz. 12:00 uruchomiony został fotoradar na drodze krajowej 60 w miejscowości Goślice, w powiecie płockim. Dozwolona prędkość w miejscu, którego "strzeże" urządzenie, wynosi 50 km/h.

Coraz więcej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości na Mazowszu

Warto zaznaczyć, że od początku roku CANARD aktywnie rozwija sieć urządzeń pilnujących kierowców na drogach województwa mazowieckiego. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia rozpoczęły działanie odcinkowe pomiary prędkości na S7 (7,4 km; węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska) oraz na S2 (10,3 km; węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska).

Już 1 stycznia uruchomiony został OPP na S17 (6,2 km; obwodnica Garwolina), a także dwa systemy na S8 (2,3 km; węzeł Opacz - węzeł Puchały oraz 2,6 km; obwodnica Ostrowi Mazowieckiej). Od 26 stycznia kierowcy muszą się też pilnować na odcinku A2 (17,4 km; węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów), na odcinku S8 (3,2 km; obwodnica Nadarzyna) oraz na odcinku S7 (15,9 km; węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów).

Warto zaznaczyć, że w przyszłości nowy odcinkowy pomiar prędkości ma się pojawić również w samej Warszawie, a dokładnie w tunelu Wisłostrady. Na początku stycznia przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich poinformowali o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń. Wybrany wykonawca dostanie na ich instalację i uruchomienie 300 dni. OPP zastąpi stojący w rejonie ul. Karowej fotoradar, który trafi na ul. Wóycickiego, w okolice ul. Żubrowej. "Podobnie stanie się z fotoradarami z Mostu Poniatowskiego. To kolejna droga, dla której złożyliśmy wniosek o instalację odcinkowego pomiaru prędkości, a w przygotowaniu mamy już następne" - dodał ZDM. Przetarg na montaż OPP na moście ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach. Po wymianie zdemontowane fotoradary mają zastąpić najstarsze urządzenia oraz pojawić się w innych miejscach, m.in. na Trasie Łazienkowskiej, w rejonie mostu.

