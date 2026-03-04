Weszła do klasy i udawała uczennicę. Jej tłumaczenie zaskakuje

Pod koniec lutego warszawska straż miejska otrzymała wezwanie do nietypowego zdarzenia w jednej ze śródmiejskich szkół podstawowych. Nauczyciel odkrył bowiem w swojej klasie osobę, która nie powinna się tam znajdować. Sprawa zakończyła się sporządzeniem oficjalnej notatki dla policji.

Incydent w szkole podstawowej w warszawskim Śródmieściu

Do opisywanego zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego na terenie jednej z podstawówek w Śródmieściu. Patrol z I Oddziału Terenowego został poproszony o interwencję w związku z możliwym naruszeniem zasad bezpieczeństwa placówki. Bezpośrednią przyczyną wezwania służb mundurowych była obecność w sali lekcyjnej osoby niebędącej uczniem.

Nauczyciel prowadzący zajęcia zorientował się, że w klasie przebywa ktoś obcy, mimo że dziewczyna próbowała wtopić się w tło. Młoda kobieta miała wejść do budynku, zostawić kurtkę w szatni, a następnie rozłożyć zeszyty na ławce, udając starszą uczennicę. Kiedy pedagog polecił jej opuszczenie pomieszczenia, nieznajoma zareagowała słowną agresją, co wymusiło reakcję kadry.

Przyjaciółka w szkolnej ławce

Nauczyciel natychmiast powiadomił o zajściu dyrekcję. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy, którzy szybko ustalili tożsamość nieproszonego gościa. Okazało się, że zamieszanie wywołała niespełna 17-latka, będąca bliską znajomą jednej z uczennic. W gabinecie psychologa nastolatka tłumaczyła, że „z koleżanką mają za mało czasu, by ze sobą pobyć, dlatego postanowiła towarzyszyć jej w szkole”.

Ze względu na niepełnoletność dziewczyny, o incydencie powiadomiono jej matkę. Funkcjonariusze zaznaczyli, iż „mimo że sprawa nie wyglądała groźnie, ze zdarzenia została sporządzona notatka, która będzie przekazana policji”. Mundurowi chcą prewencyjnie zweryfikować, czy podłożem nietypowego zachowania 17-latki nie są problemy osobiste lub rodzinne.

