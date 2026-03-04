Rusza wielka loteria w Warszawie. Do wygrania samochód i setki innych nagród

Cztery edycje akcji "Płać PIT w Warszawie". Miasto walczy o wpływy

Mieszkańcy stolicy już po raz czwarty mają okazję włączyć się do gry w ramach inicjatywy „Płać PIT w Warszawie”. Kampania wystartowała 1 marca, a jej nadrzędnym założeniem jest skłonienie Warszawiaków do składania deklaracji podatkowych w miejscu faktycznego zamieszkania. Ratuszowi opłaca się kusić obywateli nawet kosztownymi nagrodami, ponieważ każdy nowy podatnik to realne środki, które zasilają miejską kasę i pozwalają na finansowanie kluczowych inwestycji oraz usług.

„Wpływy z PIT są jednym z najważniejszych źródeł dochodów miasta, w ubiegłym roku zasiliły budżet kwotą 12,6 miliarda złotych. Dzięki tym pieniądzom stolica może inwestować m.in. w nowoczesny, ekologiczny transport publiczny, budowę i utrzymanie szkół, przedszkoli i instytucji kultury, opiekę społeczną i zdrowotną, czy infrastrukturę, z której mieszkańcy korzystają każdego dnia” - zaznaczyła w rozmowie z „Super Expressem” zastępczyni rzeczniczki prasowej ratusza Marzena Gawkowska.

Zasady loterii i nagrody. Jak wygrać samochód?

Warto podkreślić, że zabawa skierowana jest do wszystkich osób mieszkających w mieście, a meldunek nie jest tu wymogiem. Warunkiem koniecznym jest wskazanie Warszawy jako miejsca zamieszkania w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2025. Następnie, w terminie do 30 czerwca, należy wypełnić zgłoszenie na dedykowanej stronie internetowej: www.placpitwwarszawie.pl. Uczestnicy muszą podać w formularzu swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL.

Emocje sięgną zenitu w wakacje, kiedy to zaplanowano oficjalne losowanie zwycięzców. Pula nagród jest bogata i obejmuje 700 kart miejskich ZTM, 100 rowerów, a przede wszystkim nagrodę główną, którą jest elektryczny samochód Fiat 500. Organizatorzy z niecierpliwością czekają na wyniki frekwencji, mając w pamięci statystyki z zeszłorocznej edycji, w której udział wzięło ponad 50 tysięcy osób, a 6 tysięcy z nich po raz pierwszy rozliczyło się w stolicy.

