14-letnia Anastasia zniknęła bez śladu. Policja zwraca uwagę na jej charakterystyczny wygląd

Trwają poszukiwania zaginionej 14-latki

Sprawą zaginięcia zajmują się specjaliści z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III na Ochocie próbują ustalić miejsce pobytu nastolatki, która po raz ostatni była widziana w miejscu zamieszkania.

− Policjanci z Ochoty prowadzą poszukiwania za zaginioną Anastasiią Kiianchuk lat 14, która samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania w dniu 12 lutego 2026 roku. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane. Prosimy o informacje każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma wiedzę o miejscu jej pobytu − czytamy w komunikacie.

Rysopis zaginionej nastolatki

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby, poszukiwana ma około 168 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Dziewczyna ma ciemne oczy oraz czarne włosy sięgające za ramiona. W momencie wyjścia z domu ubrana była całkowicie na czarno: miała na sobie zimową kurtkę, dżinsy, buty oraz czapkę w tym kolorze. Jej znakiem szczególnym jest brak naturalnych brwi, które są dorysowane kredką.

Jak skontaktować się z policją w sprawie Anastasii?

Mundurowi zaznaczają, że w takich sprawach liczy się każdy sygnał od społeczeństwa. Nawet drobna informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia 14-latki.

− Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres [email protected] − podają funkcjonariusze.

Sytuacja jest poważna, dlatego służby proszą o czujność. Jeśli ktokolwiek widział Anastasię Kiianchuk lub posiada wiedzę na temat jej aktualnego miejsca przebywania, powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji.