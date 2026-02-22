Akcja policji na warszawskim osiedlu. Złodzieje nie wiedzieli, że są obserwowani

Kryminalni z KSP zatrzymali włamywaczy na gorącym uczynku

Skuteczna akcja funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji zakończyła się aresztowaniem trzech osób podejrzanych o rabunek. Mężczyźni włamali się do jednego z domów jednorodzinnych na terenie stolicy, nieświadomi, że są obserwowani. Mundurowi przystąpili do zatrzymania w najbardziej dogodnym momencie, bezpośrednio po tym, jak sprawcy opuścili okradzioną posesję.

Według informacji przekazanych przez asp. Kamila Sobótkę, sprawa dotyczy szerszego procederu ograbiania domów, nad którym śledczy pracowali od dłuższego czasu. Dzięki ustaleniom operacyjnym udało się zidentyfikować potencjalnych sprawców oraz samochód, który służył im do przemieszczania się. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła przewidzieć, że kolejnym celem złodziei będzie jedno z warszawskich osiedli.

Zatrzymanie po włamaniu. Co znaleziono przy podejrzanych?

Kryminalni pojechali w wytypowany rejon i szybko namierzyli poszukiwany pojazd. Obserwacja potwierdziła przypuszczenia: trzej mężczyźni wysiedli z auta, udali się na jedną z posesji, a po kilkudziesięciu minutach wrócili. Wtedy nastąpił decydujący ruch służb. Zaskoczeni sprawcy wpadli w ręce stróżów prawa tuż po dokonaniu przestępstwa.

− W toku dalszych czynności policjanci przeprowadzili przeszukania, w trakcie których została zabezpieczona m.in.: gotówka oraz narzędzia mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów kradzieży z włamaniem z art. 279 Kodeksu Karnego. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania − dodał asp. Sobótka.

Śledczy traktują sprawę jako rozwojową i nie wykluczają kolejnych zarzutów. Obecnie trwa weryfikacja, czy zatrzymana trójka ma na koncie inne włamania do domów w Warszawie i okolicznych miejscowościach.

Wtargnął do kosmetyczki i zasnął. Kuriozalne włamanie w Piasecznie